telecinco.es 04 JUL 2026 - 19:39h.

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El viernes se produjo una de las bodas del año, la noche con la que Suso y Marieta tanto habían soñado. Todo estaba preparado para que vivieran un cuento de hadas (de hecho, hasta el menú era de lo más exclusivo, diseñado por un chef con Estrella Michelin)... hasta que ese cuento se volvió pesadilla para una de sus invitadas: Carmen Borrego. 'Fiesta' muestra, en exclusiva, unas imágenes en las que Carmen Borrego aparece visiblemente alterada mientras discute con Belén Rodríguez.

¿Pero, a qué se debe este enfado por parte de la hija de María Teresa Campos? El motivo va a sorprender: la distribución de las mesas del banquete. En las imágenes junto a Belén Ro, podemos ver miradas de reproche y máxima tensión. Y es que todo apunta a que Carmen Borrego no estaba nada cómoda uno de los compañeros con los que tuvo que compartir mesa porque temía que Alejandra Rubio y Terelu Campos se lo tomaran como una traición. Hablamos de Diego Matamoros.

La tensa noche de Carmen Borrego en la boda de Suso y Marieta

Carmen Borrego se enfadó porque no quería compartir mesa con Diego Matamoros, quien, a su vez, tampoco quería compartir mesa con Makoke. Este cambio de silla supuso un momento muy incómodo para la Borrego porque pensaba que esto, a ojos de Terelu, podría suponer una traición porque recordemos que, hace unos meses, Diego Matamoros tuvo un enfrentamiento muy gordo con su primo Carlo Costanzia que aún no se ha resuelto. Por eso, a Carmen no le hizo ninguna gracia tener que coincidir con él en la mesa.

Makoke y Luis Rollán fueron algunos de los testigos de lo que sucedió: "Diego Matamoros no estaba en la mesa y llegó a nuestra mesa porque no sé quién le dijo que viniera a nuestra mesa. Se sentó. No fue intención de Diego sentarse allí, fue un bien mandado", explican entre los dos. Hubo otros cambios de sillas y mesas y acabaron Diego y Carmen sentados justo al lado y se creó tensión hasta que acabaron separados por el marido de Carmen Borrego.

Esto provocó un encontronazo entre Carmen Borrego y Belén Rodríguez porque Belén le quería hacer ver a su amiga que no pasaba nada por compartir mesa con Diego Matamoros. A pesar de que después de esta acalorada conversación ambas hicieran las paces, Carmen estuvo tensa el resto de la noche y además, según cuenta algunos de sus compañeros, estuvo toda la noche deseando irse a casa.

Carmen Borrego se pronuncia tras lo que pasó en la boda de Suso y Marieta

Omar Suárez se ha puesto en contacto con Carmen Borrego y estas son sus palabras al respecto: "Como comprenderéis, no es agradable que me siente al lado de un señor que ha puesto a parir a la pareja de mi sobrina. Dijo de todo de Carlos, llamándole delincuente y esto hizo muchísimo daño a Alejandra y a mi hermana Terelu. Y claro, sentarme al lado... no me hizo ninguna gracia porque es una cuestión de respeto a mi familia". Por su parte, Makoke desvela que le preguntó durante la celebración de la boda y que le confesó que Diego y Carlo "tienen demandas cruzadas": "Imagino que, a Alejandra y Terelu verme sentada en una boda al lado de él no le hará ninguna gracia".

Bronca en la boda de Suso y Marieta

Pero este fue el único momento de tensión durante la boda de Suso y Marieta. Al parecer, tal y como apuntan los que estuvieron allí presentes, José María Almoguera (hijo de Carmen Borrego) mantuvo una bronca con su novia, María Sánchez 'la jerezana': "Ella hacía gestos y le increpaba. Fue tan gordo que se fueron de la boda", cuentan los testigos. Todos los detalles, en el siguiente vídeo: