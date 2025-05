Cristina Soria 14 MAY 2025 - 12:08h.

Madrid esconde un número casi infinito de terrazas para comer con las mejores vistas

Cocina de autor, coctelería galardonada y música en directo son algunas de sus sorpresas

Apunta estas direcciones y disfruta de los rooftops más increíbles de la capital

Las terrazas de Madrid son paraísos a los que podemos acceder desde los lugares más céntricos e insospechados de la capital. En ellas todo es posible: bailar al ritmo de los mejores DJs, disfrutar de un cóctel, degustar un picoteo clásico o la cocina de los chefs de moda, relajarnos con el afterwork más cool… Todo ello mientras admiramos el skyline madrileño que no precisa de grandes alturas para ser apreciado en todo su esplendor. La lista de terrazas divinas es casi interminable, pero estas que te recomendamos aquí te harán sentir que estás rozando el cielo.

La Pérgola & Cocktails

La sexta planta de The Principal Madrid, el hotel de cinco estrellas en plena Gran Vía, esconde un espacio abierto a visitantes que consideran “un refugio en las alturas”. Las vistas del edificio Metrópolis son increíbles, y puedes disfrutarlas con un delicioso cóctel mientras saboreas una selección de tapas que capturan toda la esencia de la ciudad.

Marqués de Valdeiglesias, 1 (Madrid)

Oroya

La cocina peruana es considerada una de las mejores del mundo, y no encontramos mejor forma de disfrutarla que en Oroya, en el cuarto piso de The Madrid EDITION. El restaurante está dirigido por el chef peruano Diego Muñoz y su coctelería cuenta con prestigiosos premios, por no hablar de su colorida terraza, que es casi un vergel, o el restaurante acristalado como un invernadero de diseño.

Plaza de Celenque, 2 (Madrid)

Picos Pardos

En la azotea del Hotel Bless te sentirás en unas eternas vacaciones sin salir de la ciudad. Allí te esperan camas balinesas, una piscina esmeralda y unas vistas de escándalo. No dejes de probar sus cócteles y disfruta de su cocina vanguardista con recetas raw, aunque su hamburguesa de vaca es un exitazo entre los clientes cada fin de semana.

Velázquez, 62 (Madrid)

Dani Brasserie

En la séptima planta del Four Seasons Hotel se consigue lo imposible: unas vistas insuperables de la ciudad y degustar la cocina del chef Dani García, galardonado con tres estrellas Michelin. Sus platos estrella son un verdadero espectáculo y una experiencia para el paladar, aunque puedes ir solo a disfrutar de las vistas con un cóctel o un picoteo, desde la mañana a la noche. Imprescindible.

Sevilla, 3 (Madrid)

Nudos Terraza Nordés

Un oasis en pleno barrio de Chueca, en lo más alto del emblemático Mercado de San Antón, y con el ambiente más animado de la zona. Así es la Nudos Terraza Nordés, una azotea con una carta exquisita y cócteles para saborear mientras contemplas el atardecer. Y de paso, al llegar o al marcharte, puedes visitar los puestos del mercado.

Augusto Figueroa, 24, 3ª planta (Madrid)

Ginkgo Sky Bar

Una terraza panorámica con piscina para disfrutar bajo el cielo de Madrid. Se encuentra en la última planta del hotel VP Plaza de España Design y su carta mezcla la cocina asiática y la española, sin olvidar sus excelente coctelería. No faltan los shows con Dj y todo lo que puedas imaginar para disfrutar de una de las rooftop de moda en la capital.

Plaza de España, 3 (Madrid)

The Hat Madrid

Si buscas una terraza diferente, moderna y con ambientazo, no dejes de visitar este albergue moderno en el centro de la capital. Las vistas que ofrece son increíbles y está a un paso de la Plaza Mayor. Sirven vermú y tinto de verano, pero no faltan los cócteles y una carta sabrosa con tacos de carrillera o ensaladilla rusa con regañás. ¿Quieres un consejo? Reserva con antelación y no te quedarás sin mesa para disfrutarla.

Imperial, 9 (Madrid)

