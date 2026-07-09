Redacción Gastro 09 JUL 2026 - 15:59h.

Antonio Resines, amante de la buena mesa, elige un restaurante con vistas al Cantábrico especializado en marisco y pescado con un Solete Guía Repsol

Resines, Fangoria, Coixet, Arde Bogotá: más de 60 famosos desvelan sus lugares favoritos para comer en vacaciones

Compartir







Antonio Resines es un cliente fijo y gran defensor del restaurante Joseín, en Comillas, Cantabria. El actor, un grande del cine español, elige cada año este local con vistas al mar y unos platos elaborados con los mariscos y el pescado fresco, que ha sido nombrado además Solete de la Guía Repsol. Nadie como él, con 'nacionalidad' cántabra, para reconocer dónde se comen los mejores chipirones en su tinta o el salpicón de marisco.

Resines, a sus 71 años y con muchos kilómetros recorridos por toda España, sabe la importancia de disfrutar de un buen almuerzo o una buena cena y el restaurante Joseín entra en esa categoría, lo que lo convierte en su destino preferente cuando regresa a su patria chica.

PUEDE INTERESARTE Mi reino por un buen tomate o qué dice uno de los mayores expertos españoles sobre este símbolo

En Comillas ha encontrado este restaurante donde se junta la calma de pueblo y el ambiente relajado ajeno al turisteo y los domingueros ruidosos. Con el mar como escenario y un plato de bogavante enfrente, no es difícil imaginar por qué Resines siempre vuelve al Joseín y es uno de los famosos que repite, en este restaurante, que aparece en la última edición de los Soletes de la Guía Repsol.

Antonio Resines no deja pasar la visita obligada cuando está en Cantabria al restaurante de Comillas, que lleva instalado 60 años ofreciendo los mejores manjares del mar. El actor es un fan del salpicón de bogavante y los chipirones en su tinta, pero en su carta uno no sabe por qué plato decidirse: hay tartar de atún, arroz marinero, el bonito encebollado o la lubina salvaje, el rodaballo a la plancha o las almejas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Los chipirones y el salpicón, los favoritos de Resines

Los pescados son el sello de Joseín porque, en una zona de costa y a una hora del Puerto de Santoña, no puede ser de otra manera: todo lo que hay aquí es fresco y de calidad. Decidir se hace difícil entre una apetitosa oferta que incluye carne para los que prefieran un solomillo de vaca con foie al Pedro Ximénez. También encontramos platos menos 'marineros', como las habas con huevo, jamón ibérico y chorizo de Potes, o las patatas panaderas con cebolla caramelizada.

En los Soletes de la Guía Repsol, donde los famosos recomiendan sus restaurantes favoritos, el propio Resines declaró: "Aparte de que está en un sitio magnífico, encima de la playa de Comillas, se come muy bien. Tienen cosas asombrosas y la gente que trabaja aquí es estupenda, muy cercana", destacando también la calidad del servicio.

"La gente que trabaja en Joseín es estupenda"

Los precios de este restaurante no son desorbitados y están en línea con el mercado general. Uno se puede sentar sin sentirse atracado: te puedes pedir desde los 14 euros de sus ricas croquetas, los 16 euros de una ensaladilla rusa o los 18 de las rabas de calamar, a los 20 de su arroz marinero o las anchoas del Cantábrico, lo que puede sumar una cuenta de unos 30 ó 40 euros por persona. Sin duda, precios para todos los gustos y bolsillos.

Los dueños de Joseín - que se llama así en honor al apodo de su fundador, José Villanueva Pérez - está dirigido por los descendientes de los propietarios del mítico restaurante comillano Fonda Colasa, fundado en 1855 y cerrado en los años 80, después de más de un siglo dando de comer a autóctonos y visitantes de la localidad. Ahora los descendientes de los Villanueva quienes han continuado con su legado gastronómico en Joseín.