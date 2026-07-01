Rocío Ponce 01 JUL 2026 - 08:00h.

Llama Inn es un moderno espacio con bar-coctelería y sala de restaurante para disfrutar en un entorno tranquilo de su cocina peruana de fusión contemporánea

La nueva barra omakase con acento mexicano que ha conquistado a Dabiz Muñoz: "Su mención tuvo un impacto inmediato"

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Dabiz Muñoz se ha convertido en algo más que uno de los chefs más relevantes del panorama nacional e internacional. A diferencia de otros cocineros, el madrileño ha hecho un importante trabajo como influencer real. 1,5 millones de seguidores en Instagram no solo avalan su fama, también su capacidad para crear contenido cuando viaja, el interés por sus recomendaciones constantes de otros restaurantes y ejercer también de 'insider' en los procesos y cocinas de sus proyectos.

Es así como muchos fans del estilo de Muñoz encuentran en diferentes partes del mundo esos restaurantes que él visita. De Barcelona (recientemente visitó Gresca) a Pekín pasando por Ibiza (lleva días hablando sin parar de Casa Jondal) y de vuelta a Madrid, donde reside y donde habitualmente sale a comer. Ha sido en la capital donde ha encontrado un restaurante peruano que le ha enamorado por completo. No es nuevo ni tampoco desconocido, pero quizá muchos no sepan que, aunque no tenga estrella Michelin, es uno de los más interesantes del momento y conviene probarlo antes de que pueda conseguirla y todo se complique...

Ejerce de buen compañero y aprovecha su repercusión para destacar el trabajo de otros chefs a los que también admira. Y así, siguiendo sus stories, nos colamos en la sala de Llama Inn, un restaurante de cocina peruana contemporánea ubicado en el barrio de Justicia (C/ Conde Xiquena, 2). Ellos mismos lo definen con mucha gracia: "Lo que te daremos de comer (y de tomar) es un poco Lima/un poco Brooklyn, bastantes travesuras, algo de picante, los mejores ingredientes y una nostalgia tremenda por el país que dejamos hace ya décadas. No se asusten, hay algo para todos".

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En sus stories, Muñoz hace referencia al chef ejecutivo de Llama Inn, el peruano Luis Cornejo (conocido como Lucho), y muestra alguno de sus platos estrella dando por completo su aprobación: "Espectacular". Este espacio de clara inspiración neoyorquina, inaugurado en 2022, recomendado por la Guía Repsol y por Michelin, se divide entre el bar Llama (más informal, enfocado especialmente a los cócteles y con algunos snacks en su planta baja) y su restaurante (en la planta superior, luminoso, discreto y cercano) para vivir la experiencia gastronómica completa.

En ambos puedes disfrutar de una carta de coctelería de lo más interesante y en el restaurante puedes disfrutar de su luminosa sala elegante y sofisticada para pedir sus platos fusión a la carta:

Snacks como ostras, brioche y anticuchos (de 8 a 11€).

(de 8 a 11€). Opciones frías y calientes para compartir como ceviches, tartar, pesca del día, curry de ají, presa ibérica al wok, yakimeshi de gambones... (de 19 a 31€).

como ceviches, tartar, pesca del día, curry de ají, presa ibérica al wok, yakimeshi de gambones... (de 19 a 31€). Y lo que ellos llaman "fiesta final " y que recomiendan pedir cuando van más de 3 personas: un lomo saltado y un arroz con pato jerk (por 65 y 74€).

" y que recomiendan pedir cuando van más de 3 personas: un lomo saltado y un arroz con pato jerk (por 65 y 74€). A partir de dos personas y para toda la mesa cuentan con un menú degustación "Trust the chef' por 69€.

Pero en esta carta todo puede ir cambiando porque así lo avisan desde Llama Inn: "Siempre repensando lo que significa cocinar comida peruana en Madrid". Muestran en su perfil de Instagram las pruebas para nuevos platos, sus inspiraciones y también la materia prima con la que trabajan a diario.

Un brunch que da que hablar

¿Y si lo que buscas es algo diferente? En su caso: un brunch criollo que no deja de sorprenderte con cada bocado. El que sirven todos los domingos y que se ha convertido en uno de los más especiales de Madrid. Puedes tomar ceviche, también ostras o sándwiches (sanguches), pero no puedes olvidarte de probar los huevos benedict con holandesa de ají amarillo con panceta glaseada, entre otras deliciosas opciones que te sacarán por completo del brunch de siempre.

Muy recomendado

La guía Michelin define Llama Inn como un "local de carácter desenfadado e informal que se ve a sí mismo como un clon de la casa madre, el Llama Inn de Brooklyn (Nueva York), con cuyo nombre se hace un guiño al animal de origen andino y al hecho de recibir a todo el mundo con los brazos abiertos. La propuesta busca traer los sabores de Perú al centro de la capital madrileña, funcionando básicamente con platos a la carta para compartir y los que definen como Fiesta final. También hay un menú degustación, a mesa completa, llamado Trust The Chef!".

Por su parte, la guía Repsol lo explica así: "Llama Inn Madrid traslada a la capital la frescura y desenfado de su homónimo de Brooklyn. Ubicado en la segunda planta, combina un ambiente afterwork con una propuesta gastronómica centrada en ceviches, escabeches y guiños al recetario chifa, fusionando técnicas peruanas con productos locales. La bodega, basada en pequeños productores, acompaña con criterio la experiencia, mientras el espacio invita a disfrutar de cócteles, vinos y platos en un entorno informal, pero cuidado".