Lía Gómez 19 JUL 2026 - 10:00h.

Este establecimiento ofrece la posibilidad de comer dentro de una cueva con una temperatura agradable durante todo el año y una cocina basada en el producto local.

El restaurante en un desguace con dos Soletes Repsol

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Cuando llega el verano, encontrar un restaurante donde escapar del calor puede convertirse en un atractivo casi tan importante como la propia comida. En la provincia de Granada existe uno que reúne ambas cosas: una cocina inspirada en el recetario andaluz y un comedor excavado en la roca que mantiene una temperatura estable durante todo el año.

Se trata del restaurante Cuevas Al Jatib, ubicado en el municipio granadino de Baza, en pleno Geoparque de Granada. Su singular ubicación le ha valido el reconocimiento de la Guía Repsol con uno de sus Soletes, una distinción que pone en valor establecimientos con encanto capaces de ofrecer una experiencia diferente al viajero.

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Más allá de su propuesta gastronómica, lo que hace especial a este restaurante es precisamente el lugar donde se encuentra. El comedor está integrado en una cueva, una construcción tradicional de esta zona de Andalucía que aprovecha las propiedades naturales de la tierra para mantener una temperatura muy agradable tanto en invierno como durante los meses de más calor. El resultado es un espacio fresco y tranquilo que contrasta con las altas temperaturas del exterior y que convierte una comida o una cena en una experiencia diferente, especialmente durante el verano.

Comer bajo tierra con vistas al Geoparque

Cuevas Al Jatib forma parte de un complejo turístico que también cuenta con alojamientos excavados en la roca, siguiendo una tradición muy arraigada en esta comarca granadina. Quienes prefieren comer al aire libre también disponen de una terraza desde la que se contemplan algunos de los paisajes más característicos del Geoparque de Granada, un entorno de barrancos, cárcavas y formaciones geológicas que se ha convertido en uno de los grandes atractivos naturales de la provincia.

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Precisamente esa combinación entre naturaleza, arquitectura tradicional y gastronomía es uno de los aspectos que más valoran quienes visitan el establecimiento.

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Una cocina que mira al producto local

La carta apuesta por recetas de inspiración andaluza elaboradas con ingredientes de proximidad, aunque también incorpora propuestas más actuales y algunos guiños a otras cocinas. Entre sus especialidades destacan elaboraciones con cordero segureño, carnes a la brasa y productos de temporada, además de diferentes opciones para desayunos, meriendas o incluso una carta de cócteles para quienes solo buscan disfrutar del entorno con calma. La oferta cambia en función de la temporada, una filosofía que permite aprovechar los productos disponibles en cada momento del año.

Un Solete que reconoce mucho más que la cocina

Los Soletes de la Guía Repsol distinguen establecimientos informales con personalidad propia, lugares que, más allá de la calidad de su cocina, destacan por ofrecer una experiencia especial. En el caso de Cuevas Al Jatib, ese reconocimiento llega gracias a una combinación difícil de encontrar: la posibilidad de sentarse a la mesa dentro de una cueva, disfrutar de una temperatura constante cercana a los 22 grados y descubrir una de las zonas menos conocidas de la provincia de Granada.

Una propuesta diferente para quienes buscan algo más que un restaurante y quieren convertir la comida en una parada imprescindible durante una escapada por el norte de la provincia.