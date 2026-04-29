El restaurante en un desguace con dos Soletes Repsol

Lía Gómez 29 ABR 2026 - 17:03h.

Ofrece una cocina tradicional con un toque vanguardista que destaca por sus precios asequibles

El restaurante que prohíbe entrar a personas perfumadas

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Necesitas una pieza para tu coche, pero tu idea es conseguirla de segunda mano. Tienes claro lo que quieres, pero sobre todo que quieres exactamente la misma que tienes ahora. Y entonces sabes a dónde ir a buscar: un desguace. Sin embargo, a veces esto es como buscar una aguja en un pajar: necesitas tiempo y paciencia para ello porque quieres la pieza exacta… y el tiempo se te echa encima. Llega la hora de comer y… ¿ahora qué? Pues así surgió la idea de un restaurante que, pese a estar en mitad de un desguace de coches, se ha convertido en todo un reclamo.

Tanto es así que su cocina ha acabado recopilando numerosas críticas positivas e incluso logrando dos Soletes Repsol, un distintivo que lo destaca como un lugar auténtico y con encanto especial al que no hay que dudar en visitar… o volver. Se trata del restaurante Desguaces La Torre y por unos 20 euros puedes degustar un menú de auténtica calidad.

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Cocina tradicional y vanguardista

Cuando uno encuentra ese edificio de dos plantas en un desguace, lo que menos se imagina es el sofisticado comedor que ocupa la segunda planta y cuyos ventanales dan… al desguace. Al igual que tampoco esa cocina tradicional, con un toque vanguardista que se presenta a través de platos bonitos y llamativos, tras los que se encuentra un chef curtido en uno de los restaurantes más reconocidos para aprender.

Se trata del chef Manuel Sandonís y es discípulo de Pepe Rodríguez, el mítico juez de MasterChef y dueño del restaurante El Bohío, donde este joven chef trabajó durante nueve años y se empapó de detalles para realzar sus creaciones gastronómicas.

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Menús a precios asequibles

Una de las cosas más llamativas, más allá de la peculiar ubicación donde se sitúa, es su oferta gastronómica y sus precios. Por eso, que se haya convertido en un sitio fijo para camioneros, transportistas e incluso vecinos de zonas cercanas no es ninguna casualidad.

El menú del día cuesta solo 20 euros, bebida aparte, e incluye un primer plato, un segundo y un postre. Los martes y jueves uno tiene además la opción de escoger como principal un arroz con bogavante digno de los mejores restaurantes del país. Pero, además, también ofrecen un menú de temporada, cuyo valor asciende a 30 euros (sin incluir la bebida) en el que uno puede comer desde zamburiña gratinada con mahonesa kimchi, tartar de atún rojo, pulpo asado con limeña… hasta solomillo de cerdo.

Solo al mediodía y de lunes a sábado

Ubicado en la carretera de Madrid a Toledo, concretamente en el kilómetro 24 de la A-42, a su paso por Torrejón de la Calzada, se encuentran las instalaciones de los Desguaces La Torre. Y en ellas se sitúa este restaurante que, de lunes a sábado, y en horario de 13:30 horas a 16:00 horas, ofrece una experiencia gastronómica única y sofisticada, que rompe totalmente con el entorno donde se encuentra.

Eso sí, como consejo, antes de ir lo mejor es reservar, porque en su salón comedor para 75 personas, sobre todo los sábados, lo normal es prácticamente no ver ningún hueco vacío.