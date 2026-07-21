Redacción Gastro 21 JUL 2026 - 12:04h.

La velada en Pico Velasco tendrá como escenario el Parque Natural de las Marismas de Santoña y Joyel, con el río Asón y el mar Cantábrico cerca

Nacho Solana, el chef con dos estrellas Michelin en un radio de ocho kilómetros: "Apuntaba las reservas en un azulejo de la cocina"

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Pico Velasco vuelve a ser el protagonista gastro del verano en Cantabria. Tras recibir Nacho Solana su primera estrella Michelin por este bello enclave (segunda si tenemos en cuenta la que ya recibió por La Solana), el chef cántabro repite experiencia tras el éxito del año pasado. Situado en las marismas de Santoña y Joyel, a escasos kilómetros del mar Cantábrico, el restaurante y hotel Pico Velasco se engalana para una noche especialísima: menú efímero que solo podrá probarse esa noche, música en directo, ostras como acompañamiento y un experto coctelero para el toque aún más exótico. Cada plato nace del territorio, del instante y del riesgo de un chef que busca sorprender sin red.

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Tras el éxito de su primera edición el verano pasado, el hotel boutique situado en el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel celebra ‘Efímero Verano 2026’ el próximo miércoles 29 de julio a las 20:30 horas, un formato que ya se perfila como una de las citas gastronómicas más singulares del verano cántabro.

La velada se abre con una estación de ostras y coctelería en directo en la terraza panorámica del hotel, con las vistas al río Asón y al mar Cantábrico como telón de fondo y la música en vivo de Eros Ensemble marcando el ritmo de la noche. De ahí, los comensales pasan a una cena por pases donde cada plato ha sido pensado exclusivamente para esta fecha.

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"El cuerpo nos pedía hacer una pequeña fiesta gastronómica para dar la bienvenida al mes de agosto, que es el mes puntero aquí en Cantabria", ha explicado Solana sobre menú con espíritu moderno, alma marinera y corazón verde compuesto de cinco pases, postre, una cuidada selección de vinos y una armonía de champagnes. Ahí es nada.

Un menú para una noche especial:

El chef cántabro firma un recorrido en cinco tiempos:

Tatin de puerro y caviar y un Buñuelo de pulpo a Feira, acompañados de Jean Lallement Brut (A.O.C. Champagne)

acompañados de Jean Lallement Brut (A.O.C. Champagne) Ensalada de tomate en texturas y un Canelón de gamba, aguacate y alga, maridados con Olga Verde Arruxo (D.O. Rías Baixas)

y un Canelón de gamba, aguacate y alga, maridados con Olga Verde Arruxo (D.O. Rías Baixas) Salmonete con su escama y Fideuá de su esencia, servido junto a un Azores Wine Company Vulcánico Branco (I.G. Azores).

y Fideuá de su esencia, servido junto a un Azores Wine Company Vulcánico Branco (I.G. Azores). Ballotine de pollo picantón con salsa de foie, acompañada de Olga Verde Toxo (D.O. Bierzo).

acompañada de Olga Verde Toxo (D.O. Bierzo). Melón tahití y sidra de hielo Olivia.

¿Qué es Pico Velasco?

En el resto de los días, el hotel boutique y restaurante de Pico Velasco, que surgió hace dos años de la mano de Inés Aguirreburualde y Nacho Solana, lleva a cabo su primera temporada con Estrella Michelín con dos menús degustación Sincio 2026 y Albiar 2026. Dos propuestas para descubrir el recetario cántabro con el estilo del chef, y saborear el pueblo, el mar, la lonja del cantábrico y la huerta.

Nacho es la cuarta generación de una familia dedicada a la hostelería desde 1938. Con 31 años logró la primera estrella Michelin para su restaurante Solana, ahora, el chef, cuenta con dos Estrellas Michelín separadas por tan solo ocho kilómetros de distancia (de Solana a Pico Velasco).

A su lado, en la cocina de Pico Velasco, Emir Barrueta, un joven talento de 23 años que comenzó de la mano de Nacho siendo practicante y que ahora es el jefe de cocina encargado de hacer que cada plato alcance la excelencia.

"Lo que más destaca del hotel yo creo que es la ubicación, aparte de la arquitectura, que también tiene su particularidad. Tienes la montaña al lado y, al mismo tiempo, estás encima de la ría, ves el mar de fondo... Bueno, creo que es algo idílico, por eso a la gente le gusta tanto y le engancha", explica Solana.