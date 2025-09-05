Jesús Rojas 05 SEP 2025 - 08:00h.

Nacho Solana defiende 1 estrella Michelin y 2 soles Repsol en el restaurante Solana, y también tiene 1 Sol en el restaurante Pico Velasco

Cantabria siempre ha sido uno de los destinos favoritos de los amantes de la buena mesa, y también de aquellos que agradecen el poder ponerse una chaquetita o tirar de manta cuando llega la noche. Y es que siempre es un planazo compartir con los amigos o la familia unas buenas almejas, mejillones, rabas... O disfrutar de los productos que mejor representan la zona, como el bonito del norte o las anchoas de Santoña, a menudo acompañadas de un infalible vermut. Y tampoco conviene dejar de lado la poco reconocida piriñaca, esa ensalada a base de patata, huevo y hortalizas que siempre es una opción refrescante y apetecible para el verano.

Así que no podíamos dejar fuera de nuestras escapadas gastronómicas imprescindibles para este verano esa bella comunidad que conoce a la perfección el chef Nacho Solana (al frente de los fogones de los laureados restaurantes Solana y Pico Velasco). De ahí que haya sido la cuarta generación de una familia dedicada a la hostelería desde 1938 el encargado de trazar una ruta culinaria en el mapa que nos llevará a conocer los mejores chiringuitos, restaurantes de playa y beach clubs de Cantabria y de esa costa vasca tan próxima como imperdible. No tengas duda de que en cualquiera de estos cinco espacios.

El Puntal Tricio

“Está a tiro de piedra de Santander y lo recomiendo porque está en una playa paradisíaca, en la de El Puntal. Manejan muy bien los productos típicos de verano, como la rueda de bonito, que es una ensaladita que me gusta mucho y que pido siempre que lo visito”. Pero no es eso lo único apetecible que vas a encontrar en la carta de El Puntal Tricio, en la que nunca falta una amplia variedad de pescado fresco: rodaballo, cabracho, besugo, lenguado, lubina, rape… No tengas duda, pidas el que pidas, acertarás.

En la historia de este chiringuito, que arranca en 1945, hay mucho esfuerzo, dedicación y un profundo amor por la comunidad. Es lo que siempre ha caracterizado a las familias de Ricardo y Tricio, que fueron quienes comenzaron a llevar a los santanderinos a El Puntal. Con el tiempo, este enclave se terminó convirtiendo en el lugar de moda. Pero conviene no olvidar que fueron ellos mismos quienes construyeron, en su momento, el primer embarcadero y quienes regentaron este espacio donde hoy se sigue comiendo de categoría.

C/ El Puntal, Somo (Cantabria)

Son de Mar

Cuando llegamos a la segunda parada, nos damos cuenta de que seguimos sin alejarnos de Solana y, sobre todo, Pico Velasco. “También me coge cerquita (risas), pero me gusta porque está ubicado enfrente del puerto deportivo de Laredo, con todos los barquitos y las vistas al mar Cantábrico”. A lo que Nacho añade: “También destacaría, ya que los han incorporado recientemente, los arroces de Son de Mar, que son buenísimos, y solo por ellos ya merece la pena acercarse a este chiringuito”.

En este caso, nuestro invitado ha vuelto a apostar por un clásico, todo un referente de la brasa este restaurante familiar fundado en 1953. Hoy son los hijos de los propietarios del mítico asador El Curro quienes regentan un espacio que se puede disfrutar por igual desde el comedor interior o cualquiera de las terrazas exteriores. Si no eres muy de arroces o, simplemente, sabes qué pedir, dale una oportunidad al bogavante del Cantábrico a la brasa. En pocos sitios vas a poder degustar este producto con todas las garantías.

C/ El Puerto, 4, Laredo (Cantabria)

Hondartzape

Con este lo tiene muy claro: "Es mi favorito del País Vasco". Se refiere a un caserío restaurado que está en Plentzia, "cerquita de Bilbao". Y las razones son muchas y muy variadas, pero nos quedamos con las que más suelen interesar a los asiduos a este foro: "Tiene unas vistas al mar brutales y es un sitio que todo lo que hacen lo hacen bien, a mí me gusta desde la tortilla de patata que tienen en la barra hasta lo que te guisan ya dentro, que es todo a la brasa, tanto carnes como pescados, que está buenísimo". De estos últimos, nuestro anfitrión se queda con el besugo, así que no te compliques en tu primera visita a Hondartzape.

Agua, fuego y aire se ponen de acuerdo cada jornada para dar el mejor tratamiento posible al género que pasar por esa parrilla tradicional vasca que seduce a Nacho Solana y a todo aquel que sepa apreciar ese sabor inconfundible del producto fresco y unas recetas caseras de las que es imposible cansarse. Sobre todo porque son los chefs Iker y Jon Mentxaka los que se encargan de deleitar a los comensales en este restaurante con vistas privilegiadas a la ría donde también sirven un bonito en conserva que se acompaña de una picadita de piparra que hacen ellos y que nos consta que nunca falta en la comanda del chef David García, del Corral de la Morería.

Erribera, 3, Plentzia (Bizkaia)

Tamarises Izarra

La ubicación y la carta de este bastión situado a 15 minutos en coche del centro de Bilbao han llevado a Nacho Solana a incluirlo en su selección de chiringuitos y restaurantes favoritos de la costa cántabro-vasca. En este caso, hablamos de un restaurante de nueva cocina vasca que se caracteriza por mostrar un gran respeto por el producto, que encuentra en los mejores pescados y mariscos, asados al carbón, a los mejores aliados. Junto a la Playa de Ereaga, en el corazón de Getxo, te espera una cocina vasca de mercado con un punto de innovación que está anclada en la tradición y que cuenta con el respaldo del innovador chef Javier Izarra, conocido por su buena mano a la hora de combinar un gran producto, la justa elaboración y mucha sensatez.

Su comedor principal está situado en el primer piso, desde donde se puede disfrutar de unas preciosas vistas al mar, allí te espera también una terraza exterior para esos días soleados que tanto se agradecen. En resumen, se trata de un sitio muy indicado para una experiencia gastronómica de diez, que cuenta con unas instalaciones totalmente renovadas y una decoración muy cuidada. Algo que también te encuentras en los platos que llegan a las mesas: foie con huevo poché, lubina con salsa de limón, vieira asada con papada ibérica y licuado de guisantes... La capacidad, si tenemos en cuenta los tres comedores climatizados y las dos terrazas al aire libre, es de 300 personas.

Muelle Ereaga Kaia, Algorta (Bizkaia)

Portuondo

La última parada nos lleva muy cerquita de Gipuzkoa, pero en la pantalla del GPS sigue apareciendo Bizkaia. "El Portuondo también es un sitio al aire libre que se ubica encima de una calita de la playa de la ría de Mundaka que es espectacular, y lo he elegido por lo mismo, porque hacen todo a la brasa, porque tienen un producto top y porque lo cocinan súper bien". Es lo que Solana nos comenta de este restaurante que en realidad cuenta con dos propuestas: Portuondo y Cervecera. El segundo es un concepto más informal y moderno (sin reservas), donde manda una cocina al estilo de las cerveceras tradicionales. Pero hoy toca centrarse en el primero.

Te adelantamos que aquí te va a costar decidir porque tanto el steak tartar como las almejas a la sartén en salsa verde, el tartar de gamba roja o los boletus estofados con foie fresco son platos con los que vas a gozar. Su cocina es uno de los principales motivos por los que acudir a conocer esta casa que cuenta con una privilegiada localización sobre la ría de Urdaibai, pero no el único. Además de esa cocina de producto, fruto de la colaboración con pequeños productores locales, Portuondo siempre se ha caracterizado por el tratamiento que dan a ese producto en la brasa de encina, que es la que ensalza todo el sabor y jugosidad de los pescados, llegados de Mundaka o Bermeo, y de las chuletas de ganado mayor o el resto de carnes que preparan.

Portuondo Auzoa, 5, Mundaka (Bizkaia)