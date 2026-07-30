Pedro Sánchez, mejor cocinero 2026: cuánto cuesta y qué se come en su restaurante

Rocío Ponce 30 JUL 2026 - 17:14h.

Te contamos la historia, las intenciones y los detalles del menú degustación de Bagá, el restaurante del chef Pedro Sánchez en Jaén

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Un nuevo chef español ha sido reconocido como mejor cocinero de 2026 según la Real Academia de Gastronomía de nuestro país. Se trata de Pedro Sánchez, de 49 años y al frente de Bagá en Jaén. El jurado ha estado presidido por Quique Dacosta, Premio Nacional de Gastronomía, y ha contado también con los Premios Nacionales Paco Morales y Elena Arzak; los académicos Cuchita Lluch, Miguel Garrido, Borja Beneyto, Rosa Vañó, José Carlos Capel y Benjamín Lana; además de Luis Suárez de Lezo y Miguel Loya, presidente y secretario general de la RAG.

Sobre el trabajo de Pedro Sánchez han destacado su marcada identidad, su creatividad y su capacidad de emocionar a través de una cocina que trasciende lo estrictamente culinario para convertirse en reflexión y pensamiento. Califican su restaurante Bagá como uno de los proyectos más personales de la alta cocina española. "En un mundo donde cada vez es más difícil tener un estilo propio, ha sido capaz de crear un lenguaje único, de hacer una cocina absolutamente memorable", aseguran desde el jurado sobre este chef jiennense.

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Cómo es Bagá

Prácticamente desde su apertura, en 2017, el pequeño restaurante de Pedrito -así le conocen sus amigos y familiares- destacó en su ciudad natal, Jaén, para la que consiguió la primera estrella Michelin en 2018. La ha mantenido a lo largo de los años y ha ido sumando hasta 3 soles de Repsol y numerosos reconocimientos a nivel internacional que han colocado este pequeño espacio ubicado en el histórico barrio de San Ildefonso (Calle Reja de la Capilla 3) entre uno de los más interesantes para los amantes de la alta cocina conceptual.

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“Y lo ha hecho en un entorno difícil; en un lugar alejado del foco y en un espacio de apenas 45 m². Allí defiende una propuesta de enorme profundidad, sensibilidad y elegancia, a la que peregrinan cocineros de todo el mundo”, añaden desde la Real Academia de Gastronomía. Solo hay que pasearse por el perfil de Instagram del restaurante para ver que han probado sus platos compañeros como Pepe Rodríguez, Ángel León, Ferrán Adriá, José Andrés, Santi Taura, Alberto Chicote, Quique Dacosta, etc.

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Para comer en Bagá tendrás que ser paciente y encontrar un hueco en la apretada agenda de reservas de este minúsculo local en el que solo caben 8 personas, siendo así el más pequeño de Europa galardonado por la Guía Michelin. “Cocina disruptiva, emocionante, sencilla y sabrosa donde apenas un par de ingredientes bastan para confirmar que este restaurante es algo diferente”, dicen sobre sí mismos en la web de Bagá.

El menú cuesta 98€ y la bebida no está incluida. Actualmente, se compone de estos platos:

Naranja/botarga.

Carrueco.

Quisquilla de motril/aceituna negra.

Remolacha/codium.

Piñón/caviar.

Raíz de apio/alcachofa.

Tocino/rosas.

Pera/piel de anguila ahumada

Coco/almendra/piña/albahaca.

Champiñón/merluza

Pimiento verde/ostra ile d’Oleeron.

Alga nori/meunière.

Huevas de trucha/tomate.

Callos de bacalao/praliné de pistacho.

Vaca/vainilla

Lechuga/nata doble/vinagre de arroz

Huevo/coco.

Antes de tener su propio espacio, Pedro estudió en la Escuela de Hostelería La Laguna de Baeza y, tras hacer unas prácticas en Francia en Relais Chateau de Bagnols, pasó un año aprendiendo a trabajar junto a Martín Berasategui en Lasarte, después con Dani García en Tragabuches. Terminó siendo jefe de cocina de Casa Antonio, en Jaén, durante 16 años, de donde salió con la esperanza (y los miedos) de crear un espacio donde ser totalmente libre. La jugada le ha salido muy bien. Curiosamente, cuando se lanzó a montar Bagá junto a su mujer hace menos de una década, muy lejos quedaban la idea de la fama internacional o el interés que generan las estrellas Michelin porque Bagá se aleja y mucho de los típicos restaurantes que suelen conseguirla.

Antes de Pedro Sánchez

Los Premios Nacionales de Gastronomía son los galardones más relevantes del sector gastronómico por su consolidada trayectoria, más de 50 años, destacando la excelencia, la creatividad y el compromiso de los diferentes profesionales que construyen el nombre, la imagen y el sabor de la gastronomía española.

No solo premian a los cocineros, también sumilleres, jefes de sala, comunicadores, e instituciones ven reconocida su labor para seguir dando pasos y transformando el panorama culinario español. El próximo 9 de noviembre en Toledo recibirá su galardón junto al maître de Nou Manolín (Alicante), Casto Copete, ha sido galardonado como mejor director de sala, y con Mohamed Benabdallah, de Etxebarri, como mejor sumiller, entre otros premiados.

El galardón de Pedro Sánchez lo han recibido los mejores cocineros de nuestro país desde 1974, siendo así un termómetro de quiénes están a la vanguardia, en lo más alto y son los mejores defensores de nuestra gastronomía. Entre ellos, Dabiz Muñoz, Ángel León, Paco Morales, Albert Adriá, Eneko Atxa, María Marte, Mario Sandoval, Elena Arzak y Pepe Rodríguez, entre muchos otros. De quien ha tomado el testigo Pedro Sánchez es de otro cocinero andaluz, Paco Morales, al frente del restaurante Noor, con tres estrellas Michelin, y ubicado en la vecina ciudad de Córdoba.