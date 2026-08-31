Rocío Ponce 31 AGO 2026 - 13:28h.

La hija de la infanta Elena se ha enamorado de la mantequilla de oveja con la que Dani García recibe a todos sus clientes en Leña

La otra Ibiza: cuatro restaurantes sin arruinarte ni postureo donde te llevaría un local

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El verano 2026 está siendo en Ibiza uno de muchas aperturas gastro realmente interesantes. Al desembarco de StreetXO Ibiza de la mano de Dabiz Muñoz, se suman también los de Leña y Lobito de Mar del Grupo Dani García. El primero está ubicado en BLESS Ibiza The Site y el segundo junto a The Unexpected Ibiza Hotel; así, el chef malagueño suma dos de sus conceptos más reconocibles a uno de los destinos donde la gastronomía es parte esencial del verano junto al turismo que busca fiesta y calas espectaculares.

En ese contexto, Leña sigue siendo uno de los restaurantes entre los locales y también para turistas que pueden que ya conozcan su cocina de los locales abiertos en Madrid, Barcelona, Marbella, Dubái y Bodrum (Turquía). Una de las primeras caras conocidas que ha visitado Leña en Ibiza esta temporada ha sido Victoria Federica, la hija de la infanta Elena, que no ha fallado a su cita con las vacaciones en la isla como buena famosa e influencer. de estilo de vida.

Ha sido así como ha destacado en su perfil de Instagram uno de los platos que más la ha sorprendido tras pasar por el restaurante. Curiosamente, es uno de los entrantes ya icónicos de Leña. Algo que encontrarás en muchos otros restaurantes, pero en ninguno con esta calidad de materia prima y con este sabor... La mantequilla que te ofrecen en cuanto te sientas a la mesa de Leña tiene un sabor realmente especial. Victoria Federica ha sido contundente: "Amo", ha escrito sobre la imagen de esta deliciosa mantequilla cubierta por ceniza de puerro que aporta un original toque ahumado. Es el untable de tus sueños para un pan artesanal de masa madre que destaca por tener una corteza muy crujiente y una miga densa, ideal para combinar con este entrante estrella de Dani García.

Otro de los puntos fuertes de los entrantes de Leña es el truco que aprendes y que no olvidarás jamás porque lo puedes hacer en casa. Sirve también unas rodajas de salchichón a la pimienta de Málaga que remata con ralladura de lima; esa combinación de sabores te cautiva tanto que, cuando vuelves a tu hogar, no dejas de pensar en sorprender a tus visitas con este sencillo tip de chef al ofrecer este tipo de chacina.

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Análisis de esta mantequilla

La famosa e inolvidable mantequilla de Leña es la mantequilla de oveja de Calaveruela, un producto artesanal elaborado exclusivamente con nata de leche de oveja procedente del propio rebaño de la quesería, ubicada en Fuente Ovejuna (Córdoba). Eso sí, el toque final lo pone el chef: ceniza de puerro. La producción de la mantequilla es limitada y sigue un proceso tradicional que busca preservar al máximo las cualidades naturales de la leche.

Está elaborada únicamente con nata pasteurizada, fermentos lácteos y un ligero toque de flor de sal de la Bahía de Cádiz, que destaca por su pureza, equilibrio y una personalidad muy definida. Visualmente, presenta un característico color blanco marfil, propio de la leche de oveja, mientras que en boca ofrece una textura excepcionalmente cremosa y un perfil aromático elegante, con notas de nata fresca, yogur y frutos secos. De sabor intenso, pero equilibrado, esta mantequilla tiene una ligera acidez derivada de la fermentación y un final persistente que la convierte en un producto digno de la alta gastronomía.

Como curiosidad, aunque disfrutamos especialmente de ella combinada con pan, su versatilidad permite utilizarla tanto en elaboraciones dulces como saladas. Puede ser el acabado de pescados, carnes y verduras, hasta salsas, pastas, repostería o heladería.

Qué comer en Leña y cuánto cuesta

Leña ha trasladado a Ibiza su universo de fuego y brasa, una cocina donde el producto se trabaja desde la intensidad y la precisión. Un concepto versátil que encaja tanto en el almuerzo relajado como en la noche más vibrante de la isla. La famosa mantequilla no la encontrarás en la carta como tal, forma parte del servicio de pan y cuesta 6,5€ por persona (realmente merece la pena).

Los platos más famosos de Leña son: el aguacate de Málaga asado a la brasa (24 €), la burger que le dio sentido a todo (dos mini por 29 €), el Tomahauk de ternera (1.3 kg por 135 €) y no te pierdas la guarnición de cebolla gratinada y trufada, aunque su puré y sus patatas fritas también son deliciosos. Y, por supuesto, no puede faltar la tarta di rose de la mia mamma con 2 bolas de helado de mantequilla tostada, un postre en el que no podrás dejar de pensar y del que solo hacen 50 unidades cada día (29 €). En homenaje a Ibiza, además de otros platos de la carta, hay un divertido postre: la ensaimada ibicenca rellena de helado de almendra y ralladura de naranja (22 €).

El otro plato que destacó Victoria Federica de su paso por Leña fue una de las carnes más caras de la carta. El corte premium de ribeye wagyu A5 de Kagoshima que cuesta 390 €/kilo y hay que pedir al menos 500 gramos. Leña Ibiza cuenta con opciones muy de moda con caviar, como la katsu burger de wagyu y caviar con ají amarillo y shisho verde (125 €), el pollo frito extra crujiente con 30 gr de caviar (110 €) o los gofres con caviar, crema agria y mantequilla tostada (con 50 gr de caviar 150 €, con 100 gr de caviar 280 €).