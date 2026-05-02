El chiringuito de moda en Tarifa se reinventa junto a Dani García: "Marc Márquez estuvo aquí haciendo mojitos"

Rocío Ponce 02 MAY 2026 - 13:00h.

Hablamos con los fundadores de uno de los chiringuitos más emblemáticos de Tarifa que ahora une fuerzas en lo gastronómico con Dani García y su BiBo Beach House

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Si has visitado Tarifa, seguro que has ido o has oído hablar de Tumbao. Su mítica explanada verde frente al mar, sus vistas plagadas de cometas, las olas, la arena, la música, los cócteles y el relax. Es uno de los chiringuitos con más personalidad de este rincón gaditano, referente absoluto de turismo playero durante casi dos décadas. Por su césped han pasado muchos famosos nacionales e internacionales e incluso aparece mencionado en un tema de Dani Martín (llamado 'Ester Expósito' y que dice: "Estoy en el Tumbao con Nacho y Leiva, espérate y pellízcame que he visto a Ester Expósito").

El pasado mes de marzo anunciaron una nueva etapa para Tumbao que al principio preocupó a sus fieles clientes. Sin embargo, pronto aseguraron que solo se trataba de un ligero cambio en su ubicación, solo unos metros más allá (se han mantenido en la misma playa de Valdevaqueros). Lo que sí que cambia de una forma más visible es su cocina y eso ha alegrado a todos. Al mejor aliado posible lo han encontrado justo allí y es el BiBo Beach House de Dani García, que lleva desde 2019 asentado en la misma playa con sus platos más populares adaptados al entorno y la vida surfera. Es así como surge Tumbao x BiBo. La propuesta gastronómica mantiene clásicos como su brioche de rabo de toro o el brioche cojonudo, que se suman a una carta más amplia, accesible y pensada para compartir. Entrantes como guacamole, ensaladilla rusa, croquetas, brioches o langostinos crujientes conviven con pizzas clásicas, Bibo’s Poke Bowls, carnes y pescados a la parrilla, guarniciones, salsas y postres.

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Gastro ha entrevistado a David Álvarez y Marcos Carmona, responsables y creadores de Tumbao, para conocer su historia, cómo han llegado a esta unión con BiBo y el futuro de este espacio tan querido de Tarifa en el que famosos y no famosos disfrutan de las inolvidables puestas de sol, de la arena fina, de la comida y los cócteles y de algo que solo ocurre en este mágico enclave del sur de España.

¿Cómo ha surgido esta unión con BiBo y por qué os ha parecido interesante?

Llevábamos 18 años en el mismo espacio y estábamos un poco encasillados. Por asuntos ajenos a nosotros, nos quedamos sin ese espacio, y surgió esta oportunidad de crecer a nivel gastronómico de la mano de Dani García.

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¿Cómo ha sido el trabajo con un chef y empresario de la talla de Dani García para crear esta nueva etapa de vuestro proyecto?

La verdad es que el equipo lo ha hecho muy bien y todo está saliendo de forma muy natural, más de lo que pensábamos en un principio. Ha sido un trabajo muy alineado entre equipos, donde todo ha encajado de forma bastante orgánica. Desde BiBo se ha entendido muy bien qué es Tumbao y cómo funciona, y eso ha facilitado que la integración haya sido sencilla. Para nosotros era importante que Tumbao siguiera siendo lo que es, y en ese sentido la propuesta de BiBo no venía a cambiar nada, sino a sumar en la parte gastronómica. Ha sido más una cuestión de ajustar, compartir criterios y encontrar un punto común que de construir algo desde cero.

¿Cómo ha recibido vuestra clientela —que es muy fiel— el cambio? ¿Y la de BiBo?

Todo ha salido genial. A nuestros clientes les encanta el nuevo espacio, aunque aún tenemos trabajo para que el jardín esté al 100%. Y los clientes de BiBo creemos que van a disfrutar de un estilo más tarifeño.

¿Qué diríais que aporta Tumbao a BiBo y al revés?

Nosotros aportamos un espíritu más local y ellos a nosotros su potencial gastronómico.

¿Teníais algún tipo de miedo ante este cambio y alianza?

Estamos tranquilos. Es cierto que todos los cambios dan respeto, pero confiamos en el proyecto y en no perder nuestra esencia.

¿Cuál diríais que es el secreto del éxito de Tumbao en Tarifa, estando rodeados de tantas y tan buenas alternativas?

Ser reales, sin artificios. No buscamos números, buscamos hacer las cosas que nos gustan y creemos que eso suma a Tarifa.

¿Cómo surgió inicialmente Tumbao?

En 2007, David, tumbado en la playa de Valdevaqueros después de un día de navegar, pensó que sería buena idea tener una opción para tomar algo en la playa, escuchando música. Así nació Tumbao.

¿Cómo fueron los primeros años y cómo ha ido evolucionando hasta ahora?

Fueron muy divertidos, con pocos números y una clientela tranquila. Pero así es como empiezan los negocios. Se fue popularizando por los conciertos que organizábamos, trayendo grupos conocidos y flamenco cada semana. Año a año fue creciendo gracias a su estilo relajado y a las impresionantes vistas de la duna de Valdevaqueros.

¿Cómo ha cambiado la carta de BiBo para integrarse con Tumbao?

Es todo más playero: césped, mojitos, poke, cerveza, amigos, playa... Un concepto para pasar todo el día de vacaciones sin salir del recinto. Tendremos zumos naturales, bowls de açaí y cocina abierta de 13:00 a 23:00.

¿Cuáles son vuestros platos preferidos?

Son platos que encajan muy bien con la forma en la que se vive Tumbao, fáciles de compartir y sin complicaciones. El ceviche, por ejemplo, funciona muy bien por su frescura y porque apetece en cualquier momento del día. La burger Tumbao es más directa, muy reconocible, y es de esos platos que siempre pide la gente que viene con hambre. Los pokes también están teniendo muy buena acogida, sobre todo porque son ligeros y encajan con el ritmo de la playa. En general, son platos que no buscan protagonismo, sino acompañar el momento y el entorno, que al final es lo importante aquí.

¿Qué tiene de especial Valdevaqueros que atrae a tantas personas?

Las vistas a Marruecos desde cualquier punto, que es la playa más surfera de Tarifa, y la sensación de paz que transmite.

¿Cómo van a ser ahora los tardeos de Tumbao?

Playa, mojitos y diversión.

Os habéis hecho famosos por los mojitos, ¿cuántos se pueden hacer al día en temporada alta?

(Risas). Eso no se dice... parece una pregunta de David Broncano. Vamos a decir: muchos.

Otros chiringuitos emblemáticos se han convertido en franquicia, ¿os lo planteáis?

Por supuesto, siempre que no se pierda lo que somos y se respete la esencia de cada lugar.

¿Qué podemos esperar de la temporada alta y el verano 2026?

Tenemos muchos eventos deportivos, campeonatos del mundo y de España, y una fiesta en colaboración con una marca importante de ropa que aún no podemos revelar. Preferimos que la gente lo descubra en directo, así que en vacaciones hay que venir sí o sí, porque puede pasar cualquier día.

Tumbao es uno de los chiringuitos preferidos por los famosos... un lugar en el que pasar desapercibido y disfrutar del ambiente.

Hemos tenido a Marc Márquez haciendo mojitos dentro y a Israel Fernández poniendo copas. También, durante una semana, tuvimos al actor de Hollywood Woody Harrelson recogiendo puffs con nosotros; se lo pasó genial.

¿Qué anécdotas o recuerdos de Tumbao guardaréis para siempre?

Nos caracterizan también todos los cierres con el equipo cantando 'La mujer de verde' de Izal; quien lo ha vivido sabe de lo que hablamos. Tenemos muchísimas historias, pero la mayoría no se pueden contar.