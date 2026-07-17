Jesús Rojas 17 JUL 2026 - 11:31h.

Conoce los bares y chiringuitos de Ibiza donde te llevaría ese amigo que quiere descubrirte los locales más auténticos de la isla, aquellos donde nunca vas a fallar, ni siquiera en verano

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Es uno de los destinos más codiciados durante los meses de julio y agosto. Y las razones muchas y muy variadas. Desde su inigualable vida nocturna -es la isla de los DJs internacionales y las grandes discotecas- hasta esas playas y calas de aguas transparentes donde todos quieren hacerse fotos que revisitarán durante el año, o no, para recordar que fueron felices mientras recorrían lugares como Cala Comte, Cala d'Hort o Ses Salines. Sin pasar por alto su característico ambiente internacional, que la convierte en uno de los destinos cosmopolitas por excelencia, los famosos atardeceres de Es Vedrà o Café del Mar o sus muchos rincones de ensueño en medio de la naturaleza. Aunque quizá el verano no sea el mejor momento del año para disfrutar de esto último...

En cualquier caso, somos conscientes de que, más allá de sus playas, ocio, naturaleza y ambientazo, cada vez son más los que quieren conocer la gastronomía de Ibiza. Y no nos estamos refiriendo a lo que se ofrece en restaurantes como Sublimotion o Cala Jondal -esos restaurantes se los dejamos a Chris Hemsworth, Dua Lipa o Hiba Abouk-, ni tampoco a vivir una experiencia con estrella Michelin como las que proponen en Unic, Omakase by Walt y La Gaia.

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De lo que estamos hablando es de esos lugares con encanto pensados para todos los públicos donde vas a comer muy bien sin necesidad de tener que pedir un préstamo al banco ni de hipotecar tu casa. Los que te traemos son justamente esos a los bares con enjundia a los que te llevaría tu amiga de Ibiza si fueras a pasar unos días por la isla. Pues bien, ya lo hemos hecho nosotros por ti. Hemos contactado con esa persona que se conoce la isla como la palma de su mano y que sabe dónde hay que ir cuando uno busca triunfar. De nada.

Bar Costa

Empezamos nuestra ruta ibicenca en un clásico para comer bocatas en Santa Gertrudis. El concurrido Bar Costa está en una zona peatonal, por lo que siempre hay cola para entrar, así que no vayas con prisa porque esto no es Madrid (gracias a Dios). En sus inicios solo abría los fines de semana y los días de lluvia, ya que era cuando los campesinos se quedaban sin salir al campo a trabajar.

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Pero hoy es la segunda generación la que gestiona este templo de las viandas y chacinas en el que todo el mundo es feliz. Hace más de medio siglo que su pan tostado con jamón serrano y tomate se puso de moda, y hoy sigue siendo el hit indiscutible. También merecen mucho la pena sus tablas de quesos y embutidos, acompañadas, cómo no, de tostadas de pan y tomate.

Plaza de la Iglesia, s/n (Santa Gertrudis)

Bar Anita

Los locales lo conocen como Ca n'Anneta, pero todo el mundo en Ibiza sabrá darte las indicaciones necesarias si les preguntas por Bar Anita. Aquí puedes tomarte desde un plato combinado a unos montaditos con la tranquilidad que siempre da saber que todo es casero y cuenta con un precio ajustado. Se encuentra en el centro de San Carlos, junto a la iglesia del pueblo, y es uno de los bares más antiguos de la isla. Lo que comenzó siendo una pequeña tienda del pueblo, en los 60 se convirtió en lo que es hoy (sin hippies, claro). Lo que sí conserva son los peculiares buzones de lo que era la oficina de Correos a donde iban los vecinos a recoger su correspondencia. No te vayas sin probar las hierbas ibicencas que siguen elaborando de manera artesanal. Y, ya que estás, llévate una botella.

Barri San Carlos, s/n, (Sant Carles de Peralta)

Camí de Balàfia

La siguiente parada nos lleva a un restaurante de ambiente familiar muy popular en la zona por su carne a la brasa. Otro de sus grandes atractivos está en su magnífica terraza, que invita a relajarse y a desconectar. Eso sí, después de haber devorado una de sus piezas elaboradas con brasas de leña. Es el lugar idóneo en Ibiza para los que quieren disfrutar de chuletillas, pierna o paletilla de cordero, chuletas de cerdo, conejo, pollo payés, y chuletón o entrecote de ternera. Tú decides si quieres acompañar el festín con unas patatas asadas o ensalada. Lo que puedes tener muy claro es que la familia Marí, que lleva décadas regentando el negocio, va a hacer todo lo posible porque te vayas de allí con la reserva hecha para el próximo verano.

Carrer Venda de Balafia de Dalt, 25, (Sant Joan de Labritja)

Es Pas de S’Illa

Nada más indicado para cerrar el chiringuito que este quiosco situado justo en la lengua de tierra que une S’Illa des Bosc con la costa del Port de Sant Miquel. Con vistas a la playa de Es Pas de S’Illa, esta especie de chiringuito familiar, con más de tres décadas de historia, suele estar poco transitado. Y lo mejor, además de su atento servicio, es que es perfecto para disfrutar de una amplia variedad de carnes a la plancha, ensaladas y bocadillos, tres opciones que siempre se agradecen en la época estival. Si vas en grupo y estáis un poco hartos de comer pescado, lo mejor es que pidáis una parrillada variada de carne y tengáis bien localizada vuestra sombrilla, porque todo apunta a que la siesta será memorable. Que para esto estás de vacaciones.

Playa Es Pas de S'Illa, s/n, Port de Sant Miquel (Sant Joan de Labritja)