Jesús Rojas 18 JUL 2026 - 08:30h.

María Gómez es la chef al frente del restaurante murciano Magoga, con 1 estrella Michelin y 2 soles Repsol. Y tiene sus direcciones playeras favoritas en la costa de Murcia

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En nuestro afán por descubrirte los mejores chiringuitos de España, nos hemos citado con la chef al frente de uno de los restaurantes más interesantes de Murcia. Y que conste que no lo decimos solo nosotros, también las guías que les han otorgado 1 estrella Michelin y 2 soles Respol, además de toda esa clientela que se han ido forjando María Gómez, su marido, Adrián de Marcos, y el resto del equipo desde que abrieron hace 12 años.

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Pero hoy no hemos venido a hablar de esa propuesta tan personal que encuentra en producto local de temporada –pescados y mariscos del Mediterráneo o del Mar Menor, frutas y hortalizas del Campo de Cartagena, arroces con la DOP Calasparra– al mejor aliado posible. Lo que queremos es llevarnos a María de escapada playera por la zona que mejor conoce: la costa murciana.

"La verdad es que no soy muy de chiringuitos", nos comenta nada más recibirnos. Y la dejamos que continúe: "En mi familia, sobre todo en verano, los domingos tienen dueño: nos reunimos todos alrededor de la mesa para comer el arroz que cocina mi padre. Es una tradición que mantenemos desde hace años y es uno de esos momentos que nunca faltan en nuestras vidas. Además, solemos hacer este plan en La Manga, mirando al Mar Mayor, como llamamos aquí al Mediterráneo (risas). Para mí, pocas cosas representan mejor nuestra forma de vivir que una mesa compartida, un arroz recién hecho y el mar de fondo".

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Aún así, conseguimos convencerla para que nos diga cuáles son esos chiringuitos de Murcia por los que estaría dispuesta a plantearse faltar un día a ese arroz familiar de los domingos. "Cuando voy a un chiringuito, lo que más me gusta es esa sensación de verano, de cercanía y de conexión con el mar. Son lugares que forman parte de la cultura mediterránea y que invitan a disfrutar sin prisas de la compañía y del entorno. Para mí, lo importante no es que un sitio esté de moda, sino que tenga una cocina honesta, un buen producto y un entorno que acompañe. Cuando el mar está tan presente y el producto se trata con respeto, la experiencia siempre merece la pena", matiza antes de lanzarse con ese top 3 murciano que te dejamos a continuación.

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El Líos

Si has pasado por Lorca o alrededores en época estival es prácticamente imposible que no conozcas este chiringuito especializado en "arroces y pescados a la brasa que no fallan". Es el primero que le ha venido a la mente a Gómez cuando le hemos preguntado por sus pistas playeras. “Es uno de esos chiringuitos con alma situado en un entorno privilegiado, como es Cala de Calnegre. Me gusta porque mantiene esa cocina de playa basada en el producto y en las recetas de siempre. Si tuviera que recomendar un plato sería el 'Arroz de la Sole', una receta que han heredado de la abuela de la familia y que siguen conservando en carta. Hoy lo elaboran acompañándolo con productos frescos como atún o bogavante, manteniendo la esencia de una receta tradicional. También me gusta mucho su ensalada fresca, perfecta para empezar una comida de verano. Y si apetece pescado, aquí siempre tienen muy buenas opciones a la brasa”.

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Cala de Calnegre (Murcia)

El Lastre

Para muchos locales y veraneantes, es el mejor chiringuito de la zona. Y no lo lo dicen solo por sus atardeceres y porque es de los pocos de Murcia que están en un entorno salvaje. “Siempre me ha gustado porque reúne dos cosas que valoro mucho: un enclave precioso y una cocina que respeta el producto. Está a pie de playa, en la bahía de Portmán, y eso hace que la experiencia sea todavía mejor. Si tuviera que elegir yo la comanda, pediría unas gambas rojas, un calamar a la plancha y terminaría con su Arroz El Lastre o el arroz con bogavante. Son platos muy ligados al Mediterráneo y que se disfrutan aún más con esas vistas”.

Playa del Lastre (Portmán, Murcia)

La Martinique

Tras advertirnos que su última recomendación, más que un chiringuito de playa al uso, es un restaurante que "está literalmente sobre la playa", tomamos nota de lo que nos espera en este singular espacio situado a orillas del Mar Menor. El interior de este lugar de visita obligada para los que veranean por la zona de San Javier está inspirado en un camarote de un barco, así que ya te puedes imaginar quién es el protagonista en su carta: "Me encanta porque combina una cocina muy cuidada con una ubicación privilegiada: comer prácticamente con los pies en la arena y el mar delante siempre es un lujo. Si vas, no fallan los arroces, el caldero y el pescado fresco del día".

Polígono Q, 45Q (La Manga del Mar Menor, Murcia)