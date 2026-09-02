Rocío Ponce 02 SEP 2026 - 14:38h.

Seguimos los pasos de la top model por esta capital internacional de la gastronomía, dos restaurantes totalmente diferentes para encontrar tu lugar ideal en San Sebastián

Qué comer en el restaurante vasco en el que Almodóvar celebró su 75 cumpleaños

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Viajar a San Sebastián en verano, o en cualquier otra época del año, es siempre un deleite para los sentidos. En especial, para el del gusto. La cocina vasca es referente a nivel internacional y encontrar un pintxo delicioso en cualquier esquina no es complicado. Más allá de las estrellas Michelin que defienden Arzak, Akelarre y Amelia by Paulo Airaudo, entre otros, la ciudad ofrece otras posibilidades interesantes para conocer el producto de la zona y la cocina tradicional vasca.

La top model, empresaria y actriz Eugenia Silva, que utiliza sus redes sociales para (además de compartir sus trabajos) dejar recomendaciones y estampas de los lugares que visita y le tocan el corazón, pero también de los restaurantes que prueba y las personas con las que los disfruta.

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Una de sus paradas recientes fue San Sebastián y de allí, entre “fútbol, playa, comida increíble y amigos”, destacó un espacio llamado Kukuarri, aunque también se dejó tentar por la alta cocina japonesa de estilo fusión de Nobu. Si quieres huir de lo de siempre, de lugares masificados y encontrar una buena relación calidad-precio, puedes hacerlo en un espacio cómodo, contemporáneo y cerca de lugares como la playa de Ondarreta, el famoso Peine del Viento de Chillida e incluso el Monte Igueldo.

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Dos estilos en Kukuarri

Kukuarri está ubicado en el NH Collection San Sebastián Aránzazu, en el señorial barrio de El Antiguo y el entorno de la bahía de La Concha, y cuenta con la dirección del chef Martin Aristondo. Puede ser un restaurante o un bar más o menos formal porque tienes la posibilidad de comer unos pintxos o sentarte a probar sus platos según la zona en la que elijas sentarte. Están sutilmente divididas entre formal o casual e invitan a, básicamente, dejarte llevar por cada faceta de la cocina vasca.

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El punto fuerte de las dos cartas es la materia prima, los ingredientes provienen de proveedores de las cercanías de San Sebastián, lo que garantiza la máxima frescura y la mejor calidad. También permite que los platos cambien y evolucionen en función de la temporada. Como filosofía: Equilibrio entre tradición y vanguardia, aportando nuevas técnicas, buscando nuevos sabores, incorporando nuevos ingredientes, pero basada en la cocina de siempre”, aseguran de Kukuarri. Si te pica la curiosidad, el plato que mostró Eugenia Silva fue el tataki de atún con soja, sésamo y mayo de jalapeños, pero te contamos más...

De la carta de pintxos destacan opciones como la tosta de anchoas con pimiento asado, la gilda de salmón, las costillas de basatxerri a la parrilla con ensalada verde, el pan bao de ternera a baja temperatura, la tosta de txangurro con caviar de trucha, la carrillera de ternera glaseada o las piruletas de salmón ahumado con vinagreta. Combinando pintxos (desde 2.50€) con algunos platos ideales para compartir (desde 16 aproximadamente). El ticket medio es variable según lo que se pida, pero puedes comer por unos 25 o 30 € por persona.

En la carta del restaurante, centrada en el producto, triunfan los ingredientes naturales. “Una propuesta gastronómica imaginativa, creativa, muy cuidada y, sobre todo, apetitosa”, define el chef. Entrantes como su arroz marinero de txipirones, verduritas salteadas con ajo y jamón y vieiras a la plancha con tomate soleado, cebolla roja y lima. También principales como los tacos de atún braseados con sofrito de Getaria, el pulpo a la parrilla sobre patata rota al aceite de oliva y pimentón de la Vera, las láminas de entrecote con patatas y piquillos y el churrasco de pollo Lumagorri asado en su jugo. El ticket medio por persona puede rondar los 40 o 50 €.

La otra apuesta de Eugenia

En su otra elección en San Sebastián, decidió mirar hacia otro estilo de cocina que también la apasiona, la asiática de fusión, y confió en el imperio Nobu. En San Sebastián se ubica en un hotel-restaurante ubicado en el paseo de Miraconcha, concretamente, en el antiguo Palacio Vista Eder. Los platos del conocido chef Nobu Matsuhisa cobran aún más sentido si se prueban en su terraza con vistas panorámicas a la bahía de La Concha y maridados con alguno de sus cócteles artesanales.

En su carta, combina elementos de la cocina japonesa y peruana, pero también ofrece creaciones exclusivas que incorporan influencias vascas. Su menú omakase cuesta 120 €, pero puedes elegir de la carta lo que prefieras y suele rondar el ticket medio los 80 €. Por supuesto, cuenta con su plato estrella, el bacalao negro con miso, además de una larga lista de opciones para los amantes del sushi.