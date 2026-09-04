Rocío Ponce 04 SEP 2026 - 09:09h.

Te contamos cómo es la carne de buey CaBu y los detalles de este restaurante de toda la vida de Segovia que ha conquistado al famoso portero del Real Madrid

¿Es la carne de buey rubio gallego la mejor del mundo? Consultamos a los expertos

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Ubicado en la Carretera de Segovia, 31 (en la antigua carretera de Segovia a Cuéllar) en la localidad de Carbonero el Mayor, se encuentra uno de los restaurantes de carretera más visitados de Castilla y León. Se llama El Riscal y ha sido uno de los últimos descubrimientos de Iker Casillas, el legendario portero del Real Madrid y la selección española de fútbol. Aunque se crió en Móstoles, al futbolista le tira mucho esta tierra porque sus raíces familiares están en Navalacruz, un pequeño pueblo situado en la provincia de Ávila.

En sus redes sociales, Casillas ha compartido su paso por este mítico restaurante que se distingue de otros por contar con una carne de buey única y una historia familiar que se remonta a los años 50. Los hermanos Jesús y Javier García, combinando ganadería y hostelería, han convertido este espacio de estilo clásico heredado de sus padres en el lugar de peregrinación definitivo para los carnívoros más exigentes.

Ofrecen una carne de buey de crianza propia y certificada, su marca CaBu, única en España y una de las poquísimas carnes de buey 100% certificadas del mundo. Recomendado por la Guía Repsol, que dice de El Riscal que es "referente gastronómico en la comarca de Tierra de Pinares y un templo del producto honesto que celebra la identidad castellana a través de una materia prima inigualable"

Iker Casillas ha demostrado en muchas ocasiones, entrevistas, publicaciones, etc. que es un gran fan y conocedor de las carnes premium, incluso se ha convertido en empresario hostelero y regenta el bar-restaurante Casillas en Navalacruz. Emprendió junto al chef Diego Casillas, su primo, que ya se ha desvinculado del proyecto y en el que sí se ha quedado el exfutbolista. Como buen foodie, Iker ha querido probar la carne de buey CaBu. ¿Cómo es? Un bocado que destaca por su sabor intenso y persistente. Las piezas de esta carne se maduran en sus propias cámaras durante unos 40 días, tienen infiltración de grasa y gracias a eso se consigue que sea muy tierna y untuosa. Toda una experiencia para el paladar.

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“Servimos pura carne de buey, pero no de cualquier buey, sino de buey de trabajo español, esto quiere decir que no son de otros lugares geográficos, punto a tener en cuenta. Nuestra carne de buey se puede degustar durante todo el año con total garantía y calidad. Cuidamos y seleccionamos a nuestros propios bueyes. En teoría, un buey es un animal nacido de una vaca y un toro, que después ha sido castrado. Pero hay que tener en cuenta si el animal ha trabajado en el campo u otro lugar y si tiene una cierta edad, (más de 6 años). No vale de cualquier raza, ya que hay mucha diferencia entre unas y otras, no es lo mismo un avileño que un retinto, un rubio gallego, un mertolengo, un sagayas… etc. Desde nuestro punto de vista, el buey que tenga menor rendimiento cárnico, será el que mejor carne ofrezca”, explican desde El Riscal sobre su forma de entender la carne de buey.

Qué se come en El Riscal y cuánto cuesta

De los entrantes, destacan el carpaccio de CaBu con veta de foie y jamón ibérico por 19 euros, el tuétano gratinado por 27 euros, cecina de CaBu con mayonesa de huevo frito, ralladura de lima y almendra frita por 19.50€, callos de CaBu con pata y morro al estilo del riscal por 16 €. El Riscal también tiene una pequeña carta de pescados con merluza, cocochas, gambas a la plancha y pescado del día (con precios desde 22 a 32 euros).

Su punto fuerte es la carne, con el CaBu como protagonista total del restaurante: su CaBu a la teja cuesta 34 euros (es su plato estrella porque los filetes se sirven cortados para que los termines de cocinar al punto que quieras sobre una teja de barro caliente refractaria), el solomillo de CaBu a la plancha por 35, solomillo de CaBu con foie y reducción de Pedro Ximénez por 37, pero también tienen lechal a la plancha por 26, cordero lechal al horno de leña por 70 o entrecot de ternera a la plancha por 26 €. Y deja el hueco para el postre porque tienen milhojas de chocolate con helado de naranja sanguina, ponche segoviano, pastel de queso sobre speculos… desde 5.20 a 8 €. El precio final de tu comida dependerá de lo que pidas y de con qué caldos lo acompañes (tiene una amplia bodega que incluye referencias de producción propia), pero la horquilla está entre los 40 y 80 € por persona, defendiendo así una genial relación calidad-precio.