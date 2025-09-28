Iker Casillas visitó en su tierra el restaurante que consiguió la primera estrella Michelin para Ávila

Iker Casillas ha compartido en sus redes sociales durante el verano de 2025 varias fotos de sus vacaciones en su pueblo, Navalacruz (Ávila), y en distintas localizaciones de sus alrededores. El exfutbolista ha aprovechado el tiempo que ha pasado en su tierra para salir a pasear, jugar al golf, cocinar una gran paella y también para visitar uno de los restaurantes más atractivos de la zona.

El que fuera portero del Real Madrid acudió a Barro (carretera de Salamanca, 4, Ávila), el restaurante que consiguió la primera estrella Michelin para la provincia de Ávila. Además, logró una estrella verde, reconocimiento con el que la famosa guía recompensa a los establecimientos más comprometidos con la gastronomía sostenible. El negocio arrancó en 2023 en un pequeño local en el centro de la ciudad, pero poco tiempo después se mudó a un gran edificio que en el pasado había sido una fábrica harinera.

Al frente de Barro está un cocinero que comparte apellido con el exguardameta. Se trata de Carlos Casillas, el chef más joven en ganar su primera estrella Michelin en España, ya que tenía 24 años en el momento en el que recibió el codiciado galardón. “Tenemos más de 60 productores locales con nombres y apellidos, hacemos nuestro propio vino en base a una viña que hemos recuperado de 1907 e intentamos reducir nuestra huella de carbono mediante la reforestación, apostando por la plantación de cultivos ancestrales”, comentó el abulense en unas declaraciones que recoge la mencionada guía. Iker Casillas posó con él en varias fotos publicadas en su cuenta de Instagram y le dedicó varios elogios: “Buena comida en Barro en Ávila. ¡Gracias, Carlos Casillas, por tu amabilidad! ¡A seguir creciendo!”.

Carlos Casillas dice sobre su restaurante: “Somos cocina de búsqueda… En Barro entendemos la alimentación como un ritual rutinario, como un gesto acogedor, como recibiros en casa. Pensamos mucho en cómo abrazar la gastronomía en la que creemos, la que nos emociona, la que llevamos dentro”. El chef señala sobre la experiencia culinaria que ofrece: “Hablaremos de equilibrio, de producto, de narrar lo que a diario observamos las decenas de personas que hacemos Barro. Con los mismos ojos, pero una mirada diferente. Con la creatividad y la sensibilidad como ejes y la técnica como herramienta a su servicio”.

Los comensales que acuden a este establecimiento abulense pueden escoger entre dos menús degustación. El Menú Querer (150 euros) es “un acercamiento de minimalismo naturalista a la cocina de Barro” y está compuesto por 15 pases, aunque cabe la posibilidad de añadir platos extra. El Menú Quererse (180 euros) incluye todos los platos del menú anterior y amplía la experiencia: “La opción más larga de nuestra propuesta, con el producto como protagonista”. En Instagram se pueden ver algunas de sus creaciones, como un plato de langostinos de secano curados en grasa de wagyu con pistachos tiernos y polvo helado de cítricos; calamar sobre gluten, falso calamar a lo Pelayo; un postre de maíz, trufa y aceite de vainilla; o un temaki de helado de mantequilla y streusel.

El proyecto de Carlos Casillas empezó como un pequeño bar de vinos, pero ahora cuenta con casi 1.000 referencias de diferentes regiones del mundo. Los visitantes pueden elegir entre tres “afinidades líquidas” para acompañar su menú. La primera es una selección de bebidas bajas en alcohol (65 euros) “elaboradas en el I+D de Barro”. Después está una selección de vinos de la zona (75 euros), que “reúne botellas de toda la geografía castellana con especial hincapié en la provincia de Ávila”. Por último, se encuentra otra selección de vinos (160 euros): “9 de nuestros vinos favoritos que proceden de grandes añadas, botellas difíciles de encontrar o ediciones exclusivas”.