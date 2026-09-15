Durante años se ha relacionado a la reina Letizia con la dieta antiinflamatoria creada por el doctor Nicholas Perricone

Los reyes Felipe y Letizia ofrecerán una cena de gala a Emmanuel Macron en su visita de Estado a España: los detalles

Compartir







La Reina Letizia mantiene sus hábitos personales en la intimidad y son muy pocos los detalles que han trascendido sobre si sigue una dieta concreta.

Durante años, distintos medios la han relacionado con la dieta antiinflamatoria creada por el doctor Nicholas Perricone, uno de los dermatólogos más famosos del mundo y pionero en hablar de la inflamación cutánea como proceso acelerador del envejecimiento.

El menú de a reina Letizia el día de su cumpleaños

Por eso, desde Perricone han imaginado cuál será el menú de cumpleaños inspirado en esta propuesta nutricional. "Habría pescado azul, verduras, grasas saludables, frutos rojos y, por supuesto, algún capricho", nos comenta Mireia Fernández, directora dermocosmética de Perricone MD.

PUEDE INTERESARTE Vanguardista y minimalista: la cocina diseñada por Jesús Vázquez y su marido Antonio Cortés

La primera comida del día podría incluir huevos, salmón ahumado, avena, kéfir, nueces y frutos rojos, una combinación que apuesta por la proteína y por alimentos ricos en grasas saludables y antioxidantes, según nos explica Mireia Fernández.

La alimentación es importante, pero no hay un ingrediente milagroso. "Una alimentación equilibrada no actúa sobre la piel gracias a un único alimento, sino por la suma de hábitos que se mantienen en el tiempo", señala Mireia. En este sentido, la proteína ayuda a conservar la masa muscular y los frutos rojos aportan polifenoles.

A la hora de la comida, el salmón podría ser una de las opciones principales, acompañado de espárragos, brócoli, hojas verdes y aguacate, y aliñado con aceite de oliva virgen extra y limón. También tienen cabida otros pescados azules, como el boquerón o la anchoa, por su aporte de proteínas y omega-3. Como recuerda la directora nutricional de Advanced Nutrition Programme, Marta Agustí, "las grasas saludables forman parte de una dieta variada y deben combinarse con verduras, frutas, legumbres y fuentes de proteína de calidad".

Y llega el momento del postre, donde también hay margen para disfrutar. "La opción más fiel al método sería servir fresas, frambuesas y arándanos con yogur natural y frutos secos", apunta Mireia, aunque reconoce que, tratándose de un cumpleaños, también tendría sentido incluir una tarta o el dulce favorito de la Reina.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Porque, al final, una celebración puntual no cambia una alimentación saludable. "Lo importante es lo que se come de forma habitual y no convertir determinados alimentos en premios o castigos", asegura Marta Agustí. Una idea sencilla que pone el foco en el equilibrio y no en la prohibición.