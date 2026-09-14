El mandatario francés será recibido también por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su viaje a España, previsto para los días 29 y 30 de septiembre

Los reyes Felipe y Letizia cumplen uno de sus deseos en su visita a Egipto: "Lo ansiamos de manera especial"

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El Palacio Real de Madrid volverá a convertirse a finales de este mes de septiembre en escenario de una de las citas diplomáticas más importantes del calendario anual de la Casa Real.

Los reyes Felipe y Letizia ejercerán como anfitriones de Emmanuel Macron y su esposa, Brigitte Macron, durante la visita de Estado que el presidente francés realizará a España los próximos 29 y 30 de septiembre.

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Uno de los momentos clave de la agenda será la cena de gala que los soberanos españoles ofrecerán en su honor, una cita que estará caracterizada por el protocolo y enmarcada en fortalecer las relaciones entre ambos países.

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Macron será recibido también por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa en el marco "de las relaciones de amistad y cooperación que mantienen ambos países y del trabajo que realizan para seguir reforzando la relación bilateral en todos los ámbitos", ha afirmado el Ejecutivo.

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La cena de gala

La visita supone el regreso de Macron a España y su reencuentro con Felipe y Letizia ocho años después de su viaje a nuestro país. Desde entonces, estaba pendiente este viaje, que se ha ido posponiendo por varios motivos, incluida la imposibilidad de ratificar definitivamente el Tratado de Amistad entre España y Francia.

En esta ocasión, Macron viajará acompañado por su esposa, quien también tendrá protagonismo en la agenda oficial junto a la reina Letizia.

Aunque todavía no se han dado a conocer todos los detalles de la cena, se prevé que la cita tenga lugar el día 29 y se enmarque en el tradicional programa de honores que acompaña a las visitas de Estado. Será Felipe VI quien, junto a su esposa, reciba a los Macron y ejerzan de anfitriones durante la jornada, que estará extremadamente cuidada desde el punto de vista protocolario.

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Así, la cena de gala permitirá reunir a representantes de las instituciones españolas y francesas, además de personalidades de distintos ámbitos. Por el momento, se desconoce la lista de invitados.

Todo apunta a que el Palacio Real volverá a vestirse de gala para la ocasión. El protocolo determinará gran parte de la velada: desde la recepción de los invitados hasta la distribución de las mesas, pasando por las precedencias y los discursos que puedan pronunciarse durante la noche.

También será una de las grandes ocasiones para ver a la reina Letizia recurriendo a su joyero de pasar y conocer si desempolvará algunos de sus looks más elegantes o si, por el contrario, lucirá uno nuevo.