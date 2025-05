La calle donde mejor se come en Madrid 

Esto puede resultar un tanto abrumado, sobre todo si quien tiene que escoger es alguien un poco indeciso. Por eso no está de más conocer esos lugares destacados por su calidad, esos restaurantes, cafeterías y bares que hacen que arriesgarse a entrar y pedir su especialidad merezca la pena. Madrid es experta en esto porque tiene varias zonas que no dejan a nadie indiferente y sí muy satisfecho , espacios donde los amantes de las tapas y raciones son felices, pero también disfrutan aquellos que prefieren la comida casera, compartiendo calle con los amantes de la gastronomía de vanguardia.

Lo único mejor que tener muchas opciones estupendas para poder escoger dónde comer es que estén todas en la misma calle. La distancia no es un problema si queremos probar una ración de un sitio y otra del siguiente porque ambos están recomendados por los expertos en gastronomía. Esto además consigue que la zona tenga siempre ese ambiente acogedor y agradable , que invita a desconectar de los problemas y disfrutar de un buen bocado para poder recargar energías, ya sea porque ha sido un día duro de trabajo o largo de caminar para descubrir la ciudad. En realidad, no hace falta excusas para probar lo que la calle Ponzano tiene para ofrecer.

Situada cerca del centro, en el distrito de Chamberí, Ponzano cuenta con casi un kilómetro de longitud, lo que permite que la distancia entre los locales, que rondan los 70, no sea demasiada. Si uno de ellos no tiene lo que estamos buscando, podemos seguir adelante hasta encontrar el que más se ajuste a nuestros deseos, o el que tenga una mesa disponible, porque sí que conviene tener en cuenta que no se considera una zona de moda por nada, en fines de semana y horas puntas no siempre es sencillo encontrar hueco donde queremos.