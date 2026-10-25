Su vuelta se produce en medio de las discrepancias que manifestó públicamente por las negociaciones sobre el futuro de Venezuela

EEUU imputa a Maduro y su esposa por liderar un sistema de represión y torturas en Venezuela

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La líder opositora venezolana María Machado regresa a Venezuela este domingo tras varios intentos fallidos. Así lo ha confirmado ella a través de redes sociales: "Estoy aquí. Con ustedes". Una noticia que también ha confirmado Edmundo González: "¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano".

Su vuelta se produce en medio de las discrepancias que manifestó públicamente por las negociaciones sobre el futuro de Venezuela. La líder opositora criticó que Estados Unidos la excluyera de las mesas de diálogo sobre el país al tiempo que sus partidarios intensificaban las movilizaciones para exigir la convocatoria de comicios libres y la liberación de los presos políticos.

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Está previsto que María Corina reaparezca en el santuario de la Divina Pastona

María Corina Machado vuelve a Venezuela después de casi 10 meses fuera del país. Está previsto que la dirigente opositora reaparezca públicamente en el santuario de la Divina Pastona en Barquisimeto, uno de los principales centros de peregrinación religiosa del país.

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La operación ha requerido la participación de varios países y una serie de gestiones diplomáticas desarrolladas durante las últimas semanas, según ha podido saber 'ABC'. La Casa Blanca no se ha opuesto al regreso de Machado, un punto clave para entender por qué lo ha conseguido en esta ocasión y no en los anteriores intentos frustrados. En septiembre llegó a intentar tres desplazamientos en apenas veinticuatro horas desde Panamá, sin conseguir alcanzar territorio venezolano.

El papel de EE.UU. en Venezuela

Washington ejerce una influencia decisiva sobre el Gobierno interino de Delcy Rodríguez desde la captura de Nicolás Maduro y supervisa buena parte de las negociaciones sobre el futuro político y económico venezolano. El regreso se produce, además, después de meses de tensiones entre Machado y la Administración Trump.

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La Casa Blanca ha mantenido negociaciones con el Gobierno de Delcy Rodríguez sobre la reorganización de las instituciones venezolanas, la renovación del Tribunal Supremo y del Consejo Nacional Electoral. Ahora, su regreso a Venezuela podría cambiar el escenario político.

Aunque de momento no se conocen más detalles sobre las negociaciones que han hecho posible este regreso tan simbólico, lo que sí podemos saber es que la líder opositora vuelve al país en un momento en el que todavía no hay una fecha para las elecciones presidenciales.