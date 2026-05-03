Jesús Rojas 03 MAY 2026 - 09:00h.

Tres direcciones imprescindibles en Madrid, con precios para todos los públicos, para todo 'pasta lover' que se precie

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Pocas recetas son tan agradecidas como las que giran en torno a una generosa ración -entre 100 y 125 gramos- de pasta fresca. Independientemente de si hablamos de pasta corta, larga, rellena, en láminas... Siempre es un plato que apetece, a cualquier hora del día, sobre todo cuando es un experto como Mateo Zielonka -su perfil de Instagram es adictivo- quien se ha propuesto conquistarte con una de sus hipnotizante recetas, como las que ha incluido el también conocido como Pasta Man en el flamante 'Pasta Pronto' (Cinco Tintas, 2026). Pero hoy no queremos invitarte a entrar en la cocina para hacer uno de esos increíbles platos que, lejos de lo que muchos pueden pensar, están listos en 20 o 30 minutos. El plan que te proponemos es visitar los tres conceptos especializados en pasta fresca que te van a enamorar en Madrid.

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Carbonara, boloñesa, pesto, cacio e pepe, aglio e oglio... Te va a dar igual si eres más de unas salsas u otras, si prefieres rematar la faena con toneladas de parmesano o si eres incapaz de renunciar a un trozo de pan para empujar los linguini, ravioli, espaguetis, macarrones o tortellini. Porque en estos tres restaurantes que te proponemos vas a encontrar opciones para todos los gustos. Es más, a dos de ellos vas a poder llevarte incluso a ese amigo que siempre pide pizza en los restaurantes italianos y le da igual si es un estrella Michelin o una trattoria de barrio. Puedes avisar incluso al que siempre te agradece que le lleves a restaurantes italianos con opciones sin gluten en Madrid, porque en dos de estos tres templos de la pasta fresca están más que preparados para recibir a hordas de celíacos en sus locales (el tercero está trabajando en ello).

Beata Pasta

El creador de Baldoria, el napolitano Ciro Cristiano, no pudo estar más acertado a la hora de lanzar Beata Pasta. En poco más de dos años, a la exitosa apertura en la Glorieta de Bilbao le han seguido otras tres, todas ellas en ubicaciones estratégicas de la ciudad. Además de dos córners (bautizados Beata Pasta Smart) que se encuentran en el Experience Gourmet de Callao y el Bernabéu Market. Algo totalmente comprensible si tenemos en cuenta la acogida que ha tenido este concepto diseñado para los pasta lovers que ofrece pasta fresca hecha al momento, ingredientes prémium y recetas con un giro moderno que hacen que todo el mundo -jóvenes y también adultos- quieran comer aquí. En todos sus locales te vas a encontrar con un espacio abierto en el que la pasta se trabaja a la vista, lo que hace que muchos viandantes se detengan a disfrutar del espectáculo.

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Pero lo mejor te espera dentro. Y no lo decimos por la decoración, que también es súper original, sino por platos como la Pump King —raviolis bicolores rellenos de calabaza de la Huerta de Aranjuez—, la Pulp Fiction —con ragú de pulpo— o la Veggy Ragú de la Huerta 100% vegana. Que comparten carta con opciones más clásicas: Real Bolognese (fettuccine con ragú a la bolognese cocinado a fuego lento, tomate San Marzano, albahaca y crema de Parmigiano Reggiano); Por fin, Carbonara (tonnarelli, yema de huevo, Pecorino Romano, pimienta negra y guanciale); o Tartufo Fest (tonnarelli servidos directamente en la rueda de queso Pecorino, trufa de los Abruzzos y Parmigiano Reggiano). En todas sus elaboraciones es la materia prima la que marca la diferencia, de ahí que en su despensa nunca falten la stracciatella de Puglia, la Nduja de Calabria o el limón de Amalfi, por citar algunos de esos ingredientes que nos invitan viajar hasta el corazón de la Italia más auténtica.

Rematan la oferta los imprescindibles antipasti (pregunta por la ensalada Ave César y los ya famosos CrunchyNduja), una sugerente oferta de pizzas y los postres que todos queremos encontrar siempre en la carta de un italiano. Incluyendo, cómo no, el tiramisú (puedes elegir entre dos versiones) y el adictivo cannolo siciliano. Y lo mejor de todo, el motivo principal por el que sus creadores han revolucionado el panorama gastro italiano en la capital, es que han demostrando que es posible disfrutar de un plato de pasta fresca de máxima calidad a un precio apto para todos los bolsillos.

Passsta Bar

Apenas han pasado unos meses desde que la emprendedora madrileña María Fraile (la mujer detrás de Maison Kayser) decidiera abrir el segundo local de Passsta Bar (C/ Salustiano Olózaga) a unos metros de la Puerta de Alcalá, después de haber arrasado con el primero de los dos en la zona noble del barrio de Almagro. Para esta nueva apertura ha apostado por un modelo ágil y accesible que pone el foco en la rapidez sin tener por ello que renunciar a las muchas bondades de la cocina casera. Porque aquí los clientes pueden deleitarse con suculentos platos de pasta fresca y salsas caseras elaboradas en el día, dando siempre prioridad al producto y al sabor.

Uno de los elementos diferenciales de ambos locales de Passsta Bar es también su obrador a la vista, que es donde se elabora diariamente la pasta, un detalle que viene a reforzar su compromiso con la frescura y la transparencia. La carta es sencilla y versátil, lo que permite al comensal elegir entre distintos tipos de pasta y salsas clásicas, con opciones personalizables. Y nuevamente nos encontramos con precios asequibles, otro de los atractivos del formato. Y es que puedes comer a mediodía por 11 euros gracias a su opción de menú. Eso sí, por la noche en este 'bar de pastas' cambian la ambientación y la carta, en la que se incluyen entrantes como una tabla de embutidos italianos, mayor variedad de ensaladas y pizzas.

Caserecci, cornetti, macheroni, fusilli sin gluten... y muchas salsas tradicionales (pomodoro, pesto, boloñesa, trufada...). Eso es lo que te vas a encontrar en cualquiera de los locales de Passsta Bar, que además cuentan con una carta de vinos que se aleja de lo convencional, con referencias poco habituales en un concepto de este tipo, como Borgoña, Napa Valley o Galicia, todas ellas a precios comedidos. Por cierto, en el local con vistas a la Puerta de Alcalá disponen de terraza, así que ya sabes dónde quedar con tus amigos el día que tengas mono de pasta y las temperaturas acompañen.

Relleno

La primera raviolería de Madrid abrió sus puertas en 2024, aunque por aquel entonces solo ofrecía las opciones de take away o delivery. Tuvo que pasar un tiempo hasta que inauguraron el primer local de Relleno dentro del Mercado de San Leopoldo, pero la buena noticia es que hoy cuentan con un total de cuatro puntos de recogida en la capital, además de haberse asentado en ciudades como Barcelona, Valencia y Lisboa. No descartan hacer lo propio en Londres y París, aunque de momento sus irresistibles pastas, salsas y rellenos siguen conquistando todo tipo de paladares exclusivamente dentro de la península ibérica. Detrás de este negocio -que se marcó el reto de redefinir el consumo tradicional de pasta- se encuentran los italianos Lorenzo Redaelli, Paolo Colombo y Oriol Reull, y esto ya te da una garantía sobre la autenticidad de su propuesta.

Otro de sus fuertes está en apostar muy en serio por ofrecer una experiencia más personalizada y creativa, llegando a desafiar los clichés de la cocina italiana clásica. Por eso, aunque la casa sugiere algunas combinaciones que son éxito asegurado, es el cliente el que tiene la última palabra a la hora de mezclar sabores a su gusto, pudiendo elegir -que no te confunda su nombre- entre pasta no rellena y raviolis rellenos (por ejemplo, de boletus, trufa o carrillera). El siguiente paso es elegir los toppings que llevarán tu receta a otro nivel, entre los que destacan el pecorino romano, la burrata o el parmigiano reggiano. Pero lo mejor de todo es que, elijas lo que elijas, sabes que vas a acertar, ya que su equipo se ha tomado muy en serio la selección de las materias primas, viajando hasta el norte de Italia para conseguir los ingredientes más genuinos.

Su ticket medio ronda los 10-15 euros y entre sus más codiciados bestsellers se encuentran el ravioli de calabaza y queso de cabra, el de setas de Asiago (traídas directamente desde el Véneto), el de burrata y trufa negra o el de ricotta y espinacas. Pero ten en cuenta que su carta está en constante actualización. Y en su apartado de postres encontrarás un tiramisú clásico elaborado con crujientes bizcochos savoiardo, café espresso, crema de mascarpone y un toque de amaretto. Tú decides si quieres pasar a recogerlo, que te lo lleven a casa o disfrutar de este planazo dentro de el mercado donde también operan Trompo, La Martinuca, Casa Dani o Juancho's BBQ.