Manuel Villanueva, nuestro experto culinario, se embarga en una ruta muy sabrosa para degustar la cocina alicantina en La Finca de Elche y la Masía de Chencho

Valencia también se come: chefs que sostienen la identidad

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En La Masía de Chencho, la cena comenzó con tomates cherry y anchoa: la dulzura del tomate y la salinidad del mar, reunidas en un bocado. Siguió la ensalada de bogavante, fresca y generosa; después, los chopitos con verduras y las verduras en tempura, que llevaron el campo a la mesa con ligereza y textura. El gallopedro cerró el recorrido con la consistencia delicada de un pescado que pide atención por encima de todo artificio.

La compañía líquida nos llevó a La Rioja, Abel Mendoza Suelos 2022. Tempranillo de viñas viejas de San Vicente, Labastida y Ábalos, criado doce meses en roble francés. En nariz aparecen los balsámicos, el cacao y el regaliz; en boca, una textura amable y aterciopelada, con estructura suficiente para sostener los platos y un recuerdo fresco que permanece.

La tercera estación fue La Finca, el territorio de Susi Díaz. Allí, rodeada por una alfaguara de árboles y plantas, la cocinera ilicitana despliega su eterno femenino: una manera de mirar el producto con sensibilidad, imaginación y una delicadeza que no renuncia al carácter.

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El menú fue abriendo pequeñas ventanas a ese mundo: el mújol de El Hondo a la brasa; el tartar de atún con caviar y croissant; el helado de espárragos; la berenjena con calamar y pesto; los esparraguines con gamba y su pilpil. La huerta, el mar y la memoria se encontraron también en la cebolla con parmesano y sake, la lecha con holandesa y flores encurtidas y un arroz de cocido con embutido artesano.

Después, los postres parecían prolongar el jardín: Pomegranate Misteri, dama de romero, mandarina y yuzu. Un final perfumado, vegetal y cítrico, como si el paisaje hubiera entrado en la cocina y luego se hubiera quedado un instante más en la boca.

El menú lo acompasamos con Georges Vesselle Grand Cru, que en la copa tiene la ligereza de una conversación que empieza bien: burbuja fina, frescura y un trazo mineral que limpia el paladar sin imponerse. Es un champán delicado, aunque con suficiente carácter para acompañar cualquier propuesta gastronómica.

El tinto fue Domaine Roblet-Monnot Les Vignes de Madeleine, Volnay 1er Cru 2021. La Pinot Noir aquí busca la elegancia antes que el volumen: cereza y frambuesa, un eco de violeta y especias finas, acidez viva y taninos pulidos. Un tinto de andar sedoso, con perfume y fondo, que acompañaba a la perfección el segundo tramo del almuerzo.

Esta ruta la empezamos junto al mar, atravesó la sombra de las palmeras y culminó entre árboles, flores y plantas. Alicante y Elche nos mostraron distintas formas de pertenecer a un paisaje; Susi Díaz, la de convertirlo en cocina.