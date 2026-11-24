Jesús Rojas 24 NOV 2026 - 08:00h.

Nos sentamos a la mesa con Pablo Trapote, miembro de la familia propietaria de la icónica Chocolatería San Ginés desde hace 45 años, con motivo de su nueva apertura en la capital andaluza

Prepárate para mojar con chocolate: las cinco mejores churrerías de España

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Dua Lipa y Richard Gere no pueden estar equivocados. Tampoco el fallecido Jimmy Carter, que fue presidente de Estados Unidos entre 1977 y 1981. Ni siquiera Pelé y Maradona, que también pasaron por Chocolatería San Ginés para reponer fuerzas después de alguna que otra noche de fiesta en la vecina Joy Eslava. Ese churro, esa porra y ese chocolate español tienen algo que no se encuentra en ninguna otra chocolatería del mundo. Y esto es lo que ha llevado a la familia Trapote, propietaria desde 1990, a abrir un total de 11 locales, el último de ellos en Sevilla. En pleno casco histórico de la capital andaluza tiene previsto abrir sus puertas –este mes de diciembre– esta marca con 132 años de historia.

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Pablo Trapote nos cuenta que se trata de una ciudad con la que su familia comparte una profunda vinculación y que era cuestión de tiempo que esto terminase sucediendo. Así que los sevillanos tienen ahora la oportunidad de disfrutar, no solo de su clásico chocolate con churros, también de todo tipo de delicias de chocolate, trufas, tabletas, especialidades de alta chocolatería y repostería artesanal. Y todo apunta a que no van a parar aquí: "Estamos con un plan de expansión internacional. Abrimos dentro de poco el segundo local en Manila y uno nuevo en Guayaquil (Ecuador), mientras seguimos explorando otras opciones en Estados Unidos... Pero tampoco queremos olvidarnos olvidamos de España, donde seguimos aspirando a estar presentes en las principales ciudades del país".

Parece sencillo pero en muchas ciudades españolas no es fácil encontrar un buen churro. ¿Cuál es el secreto del vuestro?

Estoy completamente de acuerdo, encontrar un buen churro no es nada fácil... Le pasa lo mismo que a muchos platos tradicionales de nuestra gastronomía, como la tortilla de patata o el gazpacho. Se hacen con ingredientes muy humildes y por eso parece que hacerlos es sencillo, pero dar con el proceso y los ingredientes adecuados para que salgan como los de San Ginés lleva muchos años. En nuestro caso, más de 132 (risas). Ese es el secreto. Al final, la elaboración del churro depende de muchos elementos, como la harina, el agua, el aceite, la temperatura durante todo el proceso o los tiempos de reposo. Con los años hemos conseguido una receta única, y la prueba es la cantidad de gente que viene desde todo el mundo a probarlos. Nuestro equipo de churreros también es muy importante en todo esto, ya que son los que se encargan de que la calidad que llevamos sirviendo tantos años se mantenga. Todos están formados internamente para asegurar esa consistencia, y es algo que vigilamos muy de cerca. Y este mismo modelo que tenemos en Madrid es el que llevamos a todos nuestros locales del mundo, con los mismos ingredientes, procesos, maquinaria y churreros bien formados, para que no haya ninguna diferencia.

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Originalmente se preparaban «a hombro». ¿Cómo se hacen hoy en día?

Originalmente y… ¡Actualmente! Todos los churros que se consumen en San Ginés de Madrid son elaborados 100% artesanalmente, incluyendo la masa 'a hombro'. Es un compromiso que queremos mantener con todo el mundo que viene a visitarnos y hace el esfuerzo de rascarse el bolsillo por nuestro producto. Es verdad que ralentiza el proceso pero es parte de nuestro 'secreto', y me atrevería a decir que ni uno o muy pocas churrerías en el mundo lo siguen haciendo a mano. Dicho esto, esa es la única diferencia con el resto de locales de San Ginés del mundo, donde la masa se hace con ayuda mecánica. Así obligamos a que nos visiten en Madrid a aquellos que quieran vivir la experiencia más tradicional.

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¿Cómo definiríais vuestros churros? No son los típicos madrileños, con forma de lazo.

En nuestra carta distinguimos entre churro y porra, aunque los dos se elaboran en forma de rueda y después se cortan a mano antes de servirlos al cliente. Creemos que es la mejor manera de disfrutar de este producto, porque es más fácil de comer, de mojar en el chocolate y de compartir con la gente con la que vienes. Es verdad que el lazo también complicaba la elaboración y la venta, pero eso es secundario. Lo que de verdad nos importa es que el cliente disfrute del churro de la mejor forma posible.

San Ginés es una de las churrerías más antiguas de España y, en consecuencia, del mundo. ¿Esto es más un orgullo o una responsabilidad?

Realmente, es una mezcla de las dos, y tanto la responsabilidad como el orgullo los sentimos de la mano. El orgullo lo sentimos cada día. San Ginés sigue siendo el lugar que eligen familias, grupos de amigos e incluso personas que vienen solas para reunirse y compartir un buen rato. Ver sus caras de felicidad es algo que nos emociona a toda la familia. La responsabilidad nace precisamente de ahí. Recibimos cada año a clientes de todo el mundo, San Ginés tiene un enorme peso cultural, sobre todo en Madrid, y el chocolate con churros es hoy un símbolo reconocido internacionalmente. Con todo eso, no estar a la altura no es una opción, ni en nuestros locales actuales ni en los que abramos en el futuro. Hay además algo que nunca perdemos de vista: cuando alguien decide gastar el dinero que tanto le ha costado ganar en venir a San Ginés, está confiando en nosotros. Respetar esa confianza guía tanto la gestión del negocio como la forma en que atendemos a cada cliente. Y al final, esa responsabilidad es también nuestra mayor ilusión: llevar un trocito castizo de Madrid al resto del mundo es nuestra manera de devolverle a esta ciudad todo lo que nos ha dado.

Sois los propietarios desde 1990, pero entiendo que sus productos icónicos (chocolate y churros) siguen siendo muy similares a los originales.

La esencia es la misma. Nuestra receta parte de la fórmula tradicional, pero no la entendemos como algo inmóvil: con los años la hemos ido perfeccionando, tanto el proceso de elaboración como la selección de las materias primas, siempre con un único objetivo, ofrecer a nuestros clientes el mejor producto posible. Eso sí, nunca olvidamos de dónde venimos. La receta original es nuestra raíz y seguirá teniendo siempre un peso enorme en todo lo que hacemos. Evolucionamos, pero sin perder lo que nos ha hecho ser San Ginés.

Hablemos del chocolate. Entiendo que también lo seguís preparando al estilo español.

Cualquier detalle acerca de la elaboración de esta bebida típica de San Ginés es más que bienvenido. Nuestro chocolate es, ante todo, un chocolate de San Ginés. Por lo que se va a preparar siempre a la española. Al igual que ocurre con el churro, su receta es un secreto que llevamos muchos años perfeccionando. Se trata de una receta única y exclusiva que elaboramos en España y que exportamos a todos nuestros locales del mundo. Así garantizamos que quien lo prueba en Madrid o en cualquier otra ciudad disfrute exactamente del mismo sabor.

Durante estas últimas décadas han debido pasar por el local del callejón infinidad de rostros conocidos. ¿Alguna anécdota reciente que te apetezca compartir?

Es difícil, porque la mayoría de los rostros conocidos vienen sin avisar y sin ninguna intención de llamar la atención, porque vienen a vivir la experiencia como un cliente más. Y un buen ejemplo de esto es Dua Lipa, ya que, a pesar de su enorme exposición pública, nos ha visitado varias veces en los últimos tiempos sin que nos diésemos ni cuenta. Fue después cuando hizo pública su pasión por San Ginés, recomendándonos como uno de sus lugares favoritos del mundo. Dicho esto, hay visitas que, inevitablemente, montan más lío del que ya hay de normal... Seguramente la persona más influyente que ha pasado por aquí es Jimmy Carter, el expresidente de Estados Unidos, que en uno de sus viajes a España decidió de forma totalmente improvisada venir a tomarse un chocolate con churros. Te puedes imaginar el lío que montó su seguridad revisando el local antes de que entrase... Y otras visitas que nos hicieron especial ilusión, por nuestra pasión por el fútbol, fueron las de Pelé y Maradona, que vinieron a San Ginés después de alguna que otra noche de fiesta en Joy Eslava.

Y la lista es interminable...

Es que por aquí han pasado estrellas internacionales como Tina Turner, Stevie Wonder, Rod Stewart, Gina Lollobrigida, Roger Moore, Michael Douglas o Naomi Campbell. También figuras muy nuestras como Lola Flores, Raphael, Pedro Almodóvar, Penélope Cruz o Antonio Banderas, deportistas como Rafa Nadal, Miguel Induráin o Severiano Ballesteros, y escritores como Camilo José Cela, Francisco Umbral o Mario Vargas Llosa. Incluso hemos tenido a un astronauta, Thomas Pesquet, que imaginamos que habrá echado de menos, en algún momento, el chocolate con churros allá arriba... Todo esto demuestra que San Ginés sigue siendo ese lugar de encuentro que retrataba Valle-Inclán en Luces de Bohemia, un sitio donde coincide todo tipo de gente, con más o menos exposición pública, y todos disfrutan por igual.

Acabáis de abrir vuestro segundo local en Andalucía, una comunidad con una gran tradición churrera. ¿Cómo os han recibido los sevillanos?

Realmente, como todas las ciudades a las que nos hemos expandido, con los brazos abiertos y con muchas ganas de vivir la experiencia. Todo el mundo con el que hemos hablado está muy ilusionado con el proyecto, desde sevillanos de a pie hasta turistas, el alcalde... Sevilla es una ciudad con la que, como familia, siempre hemos tenido una relación muy especial y un gran cariño. Por amistades cercanas como por lo que representa Sevilla y sus valores. Llevaba mucho tiempo en nuestra cabeza, así que este proyecto nos hace una ilusión enorme. Además, creemos que Sevilla encaja de forma natural con los valores de San Ginés: tradición, cultura e historia. Es una ciudad donde conviven el sevillano que vive y defiende sus costumbres y un turismo cada vez más presente, y esa combinación la hace muy atractiva para una casa como la nuestra. Venimos con mucho respeto y con muchas ganas de aportar nuestro granito de arena, sumando un poco más de tradición a esta maravillosa ciudad, sus habitantes y turistas a través del chocolate con churros.