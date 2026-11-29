Lía Gómez 29 NOV 2026 - 13:00h.

De los grandes templos de la alta cocina a los viajes de Anthony Bourdain, estas cinco propuestas permiten descubrir qué hay detrás de algunos de los nombres y proyectos que han marcado la gastronomía.

Los secretos de la serie sobre la vida de Ferrán Adriá en el Bulli

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Hay muchas maneras de disfrutar de la gastronomía sin ponerse el delantal. A veces basta con sentarse delante de una pantalla y dejarse llevar por las historias de quienes han convertido la cocina en una forma de vida. Detrás de un plato puede haber años de investigación, una obsesión por encontrar el producto perfecto, una tradición familiar o una manera completamente distinta de entender el mundo. Y precisamente eso es lo que muestran estos documentales: que la gastronomía va bastante más allá de lo que llega a la mesa. El creador de contenido especializado en gastronomía @cescalonso_ ha reunido cuatro títulos imprescindibles para quienes disfrutan descubriendo nuevas propuestas culinarias. A esa selección sumamos una quinta recomendación que merece un sitio propio.

1. 'Chef's Table': la cabeza detrás del plato

Desde Magnus Nilsson hasta Ángel León, con su exploración de las posibilidades del mar, o Albert Adrià y su creatividad casi obsesiva, esta serie documental se adentra en el universo personal de algunos de los cocineros más reconocidos del mundo. No se trata únicamente de contemplar elaboraciones espectaculares. Cada episodio permite conocer las ideas, las inquietudes y la filosofía que guían a sus protagonistas. Una oportunidad para entender cómo trabajan, de dónde nacen sus propuestas y qué hay detrás de una cocina que busca ir un paso más allá.

2. 'Anthony Bourdain: Parts Unknown': viajar también es comer

Anthony Bourdain entendía la gastronomía como una puerta de entrada a los lugares y a las personas. En esta serie recorre distintos destinos para acercarse a sus costumbres, sus tradiciones y, por supuesto, a sus cocinas. En San Sebastián comparte recorrido con Juan Mari Arzak, mientras que en Asturias acompaña a José Andrés para descubrir los productos y la cultura culinaria de la región. Más que una sucesión de restaurantes, 'Parts Unknown' es una invitación a conocer cada territorio a través de quienes mantienen vivas sus señas de identidad.

3. 'ElBulli, el último vals': el final de una revolución

El estreno de la serie 'Gènesi' ha vuelto a poner de actualidad la historia de ElBulli, pero hay otro documental imprescindible para quienes quieran regresar al momento en que uno de los restaurantes más influyentes del mundo cerró sus puertas. El 30 de junio de 2011, Ferran Adrià celebró el último servicio junto a antiguos responsables de cocina y algunos de los grandes chefs que habían pasado por sus fogones. 'ElBulli, el último vals' recoge ese cierre y permite asomarse al legado de un proyecto que cambió para siempre la manera de entender la gastronomía. Ilusión, pasión y obsesión se mezclan en el retrato de una etapa irrepetible.

4. 'Jiro Dreams of Sushi': la búsqueda de la perfección

La historia de Jiro Ono demuestra que la excelencia también se construye a base de repetir, observar y corregir. Este documental sigue al maestro japonés del sushi, que ha dedicado su vida a perfeccionar un oficio en el que cada detalle cuenta. La elección del pescado, el tratamiento del arroz, la técnica y la disciplina forman parte de un trabajo que no admite atajos. Una película sobre la constancia y el respeto por la materia prima, pero también sobre el precio personal que puede tener dedicar toda una vida a perseguir la perfección.

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5. 'Mugaritz: sin pan ni postre': cuando comer es solo el principio

Nuestra quinta propuesta nos lleva hasta el restaurante Mugaritz, de Andoni Luis Aduriz, uno de los nombres más creativos e influyentes de la cocina internacional. El documental, dirigido por Paco Plaza y reconocido como Mejor película en la sección Culinary Zinema de la 72ª edición del Festival de San Sebastián, se adentra en un proyecto que convierte cada temporada en un experimento nuevo.

En Mugaritz no hay una fórmula que se repita año tras año. Cada menú se concibe como una creación con principio y final, un recorrido que se reinventa y que obliga al equipo a empezar prácticamente desde cero. La película muestra ese proceso desde dentro y permite comprender cómo Aduriz y sus colaboradores utilizan la cocina para cuestionar hábitos, explorar límites y jugar con las expectativas del comensal. Aquí la comida no es solo el destino, sino también una herramienta para provocar preguntas y despertar sensaciones. Una mirada diferente a la gastronomía, entendida como un territorio donde todavía queda mucho por descubrir.