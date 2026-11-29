68 hombres, nueve mujeres y diez menores viajaban en una patera que llevaba siete días de navegación desde Mbour, Senegal

En otra embarcación que salió de Sekunda, Gambia, iban 131 personas, entre ellas 26 mujeres, 12 niños y cinco niñas

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CanariasSalvamento Marítimo ha rescatado en la noche de este sábado y la mañana del domingo dos cayucos con 219 migrantes que se encontraban en aguas cerca de El Hierro (Islas Canarias). Uno había fallecido y 27 eran menores.

Así lo han comunicado a EFE fuentes de los equipos de rescate y emergencias. Esta nueva llegada de pateras se suma a la última con varios muertos en una tragedia que deja devastadoras imágenes en el territorio canario.

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Ya el fin de semana anterior desembarcaron 362 personas. Este 28 de noviembre, arribó a la localidad de La Restinga un cayuco con 131 ocupantes tras ocho días navegando tras salir de Sekunda (Gambia).

En él viajaban 88 hombres, 26 mujeres y 17 menores (12 niños y cinco niñas). Todos procedentes de Senegal, Gambia, Guinea Conakry, Guinea Bissau y Mali. Seis necesitaron asistencia sanitaria, aunque ninguno tuvo que ser trasladado a un hospital.

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Una embarazada y otra joven atendida de la otra patera

Entre las personas atendidas había una mujer embarazada de cinco meses que se encontraba asintomática y fue sometida a una revisión, además de los cuadros frecuentes de deshidratación o el llamado "pie de patera".

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De la otra patera, auxiliada este 29 de noviembre por la mañana, una joven también requirió asistencia médica, siendo trasladada al hospital de campaña instalado en la isla. En su misma embarcación se encontraba el varón fallecido.

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A bordo iban 68 hombres, nueve mujeres y diez menores, después de siete días de navegación desde Mbour (Senegal). En la atención a ambas embarcaciones intervinieron equipos sanitarios desplegados en La Restinga, con participación del Servicio de Urgencias Canario, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y Cruz Roja.

14 cadáveres de la embarcación auxiliada hace dos días

Estas nuevas llegadas se producen apenas dos días después de la última tragedia de la Ruta Canaria frente a El Hierro, cuando un cayuco que había permanecido diez días en el mar fue localizado a la deriva a unos 72 kilómetros al sur de la isla con 90 supervivientes y 14 cadáveres.

La ONG Caminando Fronteras sostiene que en aquella embarcación, que había salido de Banjul (Gambia), viajaban unas 120 personas y elevaría por ello a 30 el número de víctimas entre fallecidos y desaparecidos.

Se espera que los fallecidos sean inhumados este domingo en cementerios de los tres municipios de la isla.