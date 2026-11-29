Jesús Rojas 29 NOV 2026 - 09:00h.

Dos cubanos y dos taquerías entre los nuevos bares y restaurantes de la capital en los que pronto te costará reservar

El chef Sergi Arola vuelve a Madrid tras siete años en Chile: "Me quedé por amor"

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La cocina internacional, el café de especialidad y los conceptos desenfadados para cualquier momento del día siguen al alza. Así lo confirman algunas de los aperturas más sonadas que se están llevando a cabo en Madrid en las últimas semanas. Lo que no quita que también se estén inaugurando proyectos de alta cocina como el que protagoniza el chef Sergi Arola con Austral, ubicado en una de las esquinas más codiciadas del barrio de Salamanca y con la cocina chilena como apuesta principal. Pero hoy, para regocijo de muchos, toca hablar de propuestas pensadas para todos los públicos y, sobre todo, bolsillos. Es lo que vamos a encontrar en prácticamente todos los conceptos que hemos visitado estos días y de los que te vamos a dar todos los detalles a continuación.

A lo cubano

Reconócelo. Esto no lo vimos venir ninguno. Que hayan abierto prácticamente la misma semana Mapén (Av. Reina Victoria, 17) y El Carmelo (C/ Doce de Octubre, 2), ambos con emprendedores cubanos al frente. El primero lo regenta el chef Rafa Baro, nacido en La Habana y curtido en casas como Insurgente o Grupo Larrumba tras formar parte de varios proyectos en Argentina y su Cuba natal. Mapén toma su nombre del fruto tropical que se obtiene del árbol (del mismo nombre) que plantó su padre en el patio de casa. Este bistró de barrio lo ha abierto de la mano de sus amigos y socios Leandro Rodríguez y Borja Rodríguez. Se trata de un viaje de ida y vuelta por el Atlántico, un territorio gastronómico que conecta las raíces caribeñas de Rafa con la herencia gallega de Leandro y Borja. Y en su viajera carta vas a encontrar desde brocheta de pulpo con puré de batata/calabaza y salsa marinera ahumada hasta una crujiente porchetta con mojo verde, salsa de tomillo y romero, hinojo fresco y vinagreta de jerez.

El Carmelo, por su parte, es un homenaje a una cafetería muy conocida en La Habana, ya desaparecida. Rafa y Claudia, su mujer, se han propuesto recuperar el concepto del bar de toda la vida, aunque con una mirada más actual. En este local próximo al Retiro, recién inaugurado, te espera una barra de los años 70, y eso es ya una declaración de intenciones. En él confluyen el Madrid más castizo –no faltan un generoso pincho de tortilla o el infalible pan con tomate para desayunar– y los platos con guiños a Cuba, como las imperdibles yucas bravioli, el tamal en cazuela con chistorra a la sidra, la gilda con mojo criollo y menta, o, cómo, el popular sándwich cubano, aquí servido en pan brioche. Estas creaciones del chef colombiano Nicolás Nossa (antes en Taberna Jam y El Gordito Cantina), que puedes acompañar de cerveza bien tirada, mojito o una selección de vinos, son el gran reclamo de este espacio en el que también apuestan por el café de especialidad de Nica y pan de masa madre artesanal.

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Con acento mexicano

Cuando pensabas que, con tu visita a La Once Mil, ya habías conseguido hacer check en todas las nuevas taquerías mexicanas que merecen la pena en Madrid, llega desde Polanco el imperdible Siembra (C/ Santa Engracia, 26). Los chefs Karina Mejía e Israel Montero acaban de abrir en pleno Chamberí un restaurante mexicano con tortillería propia en el que el maíz criollo (de la variedad cónico) se nixtamaliza cada día y la tortilla pasa del comal a la mesa. Pero no solo sus tortillas son un espectáculo, también sus salsas caseras, perfectamente equilibradas y preparadas cualquier producto con el que entren en contacto. No puedes irte sin probar su tostada de atún rojo, el taco al pastor de corvina, el de cangrejo de concha blanda, el gobernador (con gambas) y el de lomo alto de black angus. ¡Y pide una mezcalita nada más llegar!

Los creadores de La Veintiocho (C/ Eloy Gonzalo, 17) se atreven ahora con una segunda embajada taquera en el barrio de Trafalgar. Allí acaban de abrir los socios Bernardo, Martha y Ricardo una segunda taquería, en la que los protagonistas son los pescados y mariscos del Pacífico y el Caribe mexicano. En este nuevo La Veintiocho (C/ Luchana, 10) la idea es entregarse a las bondades de sabrosas elaboraciones como el taco Gober de gambones y queso, el de suadero de picaña o el de lubina estilo Baja, junto a entrantes como la tostada de atún michelada o la quesadilla de huitlacoche. Más allá de la ya conocida buena mano del chef Mariano Torre, otro de sus atractivos está en la coctelería, que ocupa un lugar central en la experiencia y gira en torno al tequila y el mezcal.

Pastelería y café de especialidad

Los fans de la taberna portuaria SAU, el otro exitoso proyecto del emprendedor brasileño Wagner Rusca, ahora tienen nuevo templo al que peregrinar en el barrio de Las Letras. Bajo el sugerente nombre de SOUR (C/ Echegaray, 29) se esconde un nuevo refugio para los amantes del buen café y la bollería artesanal, el lugar donde se sentirán como en casa aquellos que saben apreciar los procesos tradicionales y el sabor de lo auténtico. Sobra decir que en este acogedor obrador cuidan al máximo el producto, empezando por la masa madre, que da nombre al local —SOUR hace referencia a sourdough—, y continuando con su cuidada selección de café de especialidad. No se nos ocurre mejor plan para cualquier momento del día que dejarse caer por aquí, ya sea para desayunar sin prisas o para, simplemente, disfrutar de una pausa dulce en pleno centro de Madrid. Del resto se encargan sus croissants, brioches, galletas y otras irresistibles piezas de repostería.

La cambia también ha dado la bienvenida estos días a un coqueto establecimiento, situado en la zona de Goya, que ha llegado para poner en valor uno de los clásicos más reconocibles de la pastelería francesa: la madeleine. Maison Ocraline (C/ Fuente del Berro, 25) es un proyecto impulsado por Joana Bismarck que ha encontrado en este pequeño bizcocho de mantequilla, tradicionalmente asociado a la repostería del país vecino y con similitudes con nuestra magdalena, al mejor aliado. Lejos de limitarse a la receta clásica, este obrador ofrece distintas versiones dulces, con sabores como matcha, limón o flor de naranja y lavanda, además de originales alternativas saladas, como las variedades ibérica, nórdica y mediterránea. Todas estas piezas se elaboran artesanalmente y se hornean a diario, y son una opción a tener en cuenta si buscas sorprender a alguien. ¡Imposible no acertar!

Para mancharse las manos

Si has estado alguna vez en Traspinedo, ya sabes cómo se come su plato estrella. Así que ni se te ocurra coger los cubiertos cuando vayas a conocer el nuevo proyecto del chef Carlos Moreno (Café Comercial) en el barrio de Ibiza. En Traspi (C/ Lope de Rueda, 44) recupera uno de los grandes emblemas de la cocina castellana: el pincho de lechazo de este pueblo de Valladolid. La base de esta especialidad de la casa parte de un lechazo de raza churra, con IGP, que presentan ensartado en pinchos de hierro para posteriormente asarlo lentamente sobre brasas de sarmiento, siguiendo el método tradicional. Pero no te creas que este es el único motivo para visitarlo, también merecen mucho la pena sus croquetas de lechal, los huevos rellenos de perdiz escabechada, la tortilla paisana de jijas (es como llaman allí al picadillo del chorizo) y trigo, los callos a la madrileña... ¡Y no te olvides de dejar hueco para el postre!

Franck y Saskia acaban de abrir las puertas de Layers Deli (C/ Juan de Austria, 24), un nuevo bar de bocadillos que tiene como objetivo elevar un formato tan cotidiano como el sándwich a través de una premisa clara: buen producto, elaboraciones caseras y combinaciones originales. Suena a que es algo que está al alcance de cualquiera, pero no es así. Si eres aficionado a los entrepanes, vas a agradecer, y mucho, la apertura de este concepto independiente, de espíritu informal y con vocación de barrio. Cada uno de sus panes se elabora a medida para cada creación y sirve como base para todas las capas de ingredientes, texturas y colores que se van superponiendo. Su best seller el de mortadela (pasada por la plancha), provolone fundido y salsa de mostaza antigua. Y sí, está inspirado en el famoso sándwich de mortadela de Anthony Bourdain. Solo por eso ya te lo tienes que apuntar en la lista. Nos lo vas a agradecer.