Una buena forma de tomar el pulso a la añada de albariño es acudir a Cambados a disfrutar de la ‘Festa do Albariño’ que este año ha celebrado su 72ª edición. Una cita con solera que es una ocasión perfecta para conocer las novedades del vino gallego por excelencia, no en vano, está organizado por el Consejo Regulador de la D.O. Rias Baixas.