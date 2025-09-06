La cantante expresó su amor por un vino argentino cuya botella cuesta menos de 10 euros

Una de sus publicaciones en Instagram propició que las ventas de la marca aumentaran notablemente

Desde que se liberó de la tutela de su padre en 2021, Britney Spears suele demostrar a través de su cuenta de Instagram que es una mujer que toma sus propias decisiones y la encargada de elegir qué compartir con sus seguidores, muchas veces sin filtros a la hora de ciertos detalles personales. La estrella del pop sorprendió a los responsables de una marca argentina, Bodega Norton, al publicar una foto en la red social con una de sus botellas de vino tinto y dedicarle alabanzas.

“Con el tiempo llegarás a comprender que el amor lo cura todo y eso es todo lo que hay… ¡y también que el vino de verdad sienta extremadamente bien! Primera vez con vino de verdad”, escribió la artista junto a una bonita imagen de un vaso y una botella de Norton Reserva Malbec.

La cantante incidió en que no estaba mintiendo al hablar sobre “vino de verdad” y confesó: “¡He estado bebiendo botellas de vino de 6,99 dólares! ¡300 dólares es una gran diferencia! ¡No sé ni por qué me estoy explicando si soy una mujer adulta! ¡En realidad es increíblemente cruel y triste que mi familia me haya quitado las cosas buenas durante tanto tiempo!”.

Así es Norton Reserva Malbec

Beber el mismo vino tinto que conquistó a Britney Spears está al alcance de muchos consumidores, ya que tiene un precio muy asequible. La página web oficial de Bodega Norton vende las botellas de la cosecha de 2022 de Norton Reserva Malbec a 9.039 pesos argentinos (unos 9,30 euros) la unidad.

La citada compañía define esta variedad como un blend de terroirs: “Combina sus uvas cuidadosamente seleccionadas de dos terruños distintos, Luján de Cuyo y Valle de Uco, para generar una experiencia equilibrada en boca y nariz”. Añade que se trata de un vino complejo a la par que fresco, “expresivo en nariz, con notas a frutas ácidas maduras combinado con la dulzura de sus taninos”, y con un sabor agradable y persistente.

El impacto de Britney Spears

Caterina Popescu, directora de marketing de Bodega Norton, declaró a Cronista que la publicación de Britney Spears recomendando uno de sus vinos un viernes la pilló por sorpresa. La cuenta de Instagram de la empresa respondió a su mensaje haciendo un guiño a una de sus canciones más populares: “Oops! We did it again. Nunca sabemos a dónde pueden llegar nuestros vinos, hasta hoy. Gracias, Britney, por tu música y por compartir nuestros vinos”.

La ejecutiva contó que decidieron aprovechar la recomendación de la artista para lanzar un código de descuento en su tienda online. Introduciendo la palabra BRITNEY, los compradores podía obtener una rebaja de un 25 % en el vino. “En un fin de semana vendimos lo mismo que en un mes”, reveló Popescu. “Norton Reserva es nuestra marca insignia en Argentina y en todos los mercados en los que tenemos presencia. Que Britney nos haya mencionado nos genera movimiento y nos da visibilidad, no solo a Norton, sino a todo el sector vitivinícola argentino”, añadió.

Los remedios naturales de Britney

Muchos de los largos textos que Britney Spears escribe en Instagram mezclan detalles de su vida cotidiana, ataques a su familia y recomendaciones. Semanas después de compartir su amor por el mencionado vino argentino en 2024, la estadounidense habló sobre un viaje a Las Vegas en el que se había resfriado. Contó que en su equipaje siempre lleva una planta aromática, muy popular en el mundo de la cocina como condimento, y un tipo de aceite: “Dondequiera que voy, tengo una minimaleta de viaje con romero, aceite de árbol de té, mis dos nuevas varitas faciales favoritas y velas”. La estrella subrayó que se había enamorado de los remedios naturales y concluyó: “¡Gracias a todas las increíbles maestras femeninas de nuestro universo que guían las alas rotas!”.

