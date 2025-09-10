Daniel Brito 10 SEP 2025 - 08:00h.

Ángel, sumiller de sake o kikisake-shi, nos da las claves para saber cómo beber bien el sake

Japón es un país que en los últimos se ha puesto de moda y seguramente o hayas viajado ya el país del sol naciente o lo tengas planeado a futuro o conozcas a alguien que lo ha hecho. Toda su cultura supone una gran curiosidad en el mundo occidental, no solo en la parte cosmética o audiovisual, sino también con su gastronomía, que ha tomado una gran fuerza con restaurantes dedicados al ramen o al sushi o con la popularización de su bebida estrella: el sake.

Para entendernos el sake es una especie de vino de arroz del que existe una gran variedad disponible y muchas costumbres a su alrededor, lo que puede suponer algo de confusión a los consumidores que no están acostumbrados o familiarizados con la cultura nipona, menos aún con el consumo de esta bebida. Aunque tal y como nos comenta Ángel, sumiller de sake, o kikisake-shi, “no hay que tenerle miedo”.

El sake es una bebida que puede servirse frío, caliente o a temperatura ambiente, todo dependiendo de la variedad de la que se disponga en ese momento, lo que hace que el sabor del sake se vea resaltado al servirse. En general la vajilla de sake donde se toma suele ser de cerámica o de loza, incluyendo una jarra para servirlo y las tazas más pequeñas.

¿Cuáles son los principales errores?

El experto está certificado oficialmente como kikisake-shi y ha viajado en diferentes ocasiones a Japón para seguir aprendiendo y formándose sobre esta bebida para traer los mejores conocimientos de ella a España. Por eso mismo, el sumiller de sake nos cuenta algunos de los principales errores que solemos cometer al beber sake, que puedes ver en el vídeo.

Uno de los principales errores que se suelen cometer es, tal y como nos cuenta el experto, beberlo simplemente como si fuera un chupito al terminar una comida, algo que puede hacerse, pero lo ideal es saber maridar el sake con los alimentos a lo largo de una comida, ya sea con sushi, tempura, ramen o cualquier otro plato.

Si quieres saber más para tomar sake de la forma correcta y aprender un poco más, mira el vídeo donde el sumiller de sake Ángel te da algunas claves para no cometer errores de principiante.