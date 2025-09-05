Inés Gutiérrez 05 SEP 2025 - 11:00h.

Septiembre es el mes de volver a la rutina... o de probar esos planes gastro que tanto nos apetecen

Las 5 mejores bodegas boutique de España

Septiembre es uno de los meses más especiales del año: por un lado, está la tristeza que supone la despedida del verano, el final de la etapa que suele dedicarse al ocio y al descanso, a viajar y a conocer nuevos lugares; por otro es un mes de comienzos, de nuevas oportunidades y eso hace que se vea con cierta ilusión y esperanza.

Se suele decir que el año empieza dos veces, la primera de ellas es en enero, pero la otra es en septiembre, cuando nos preparamos para la ‘vuelta al cole’ y de nuevo aparecen todos esos propósitos que habíamos estado aplazando. Nos apetece hacer cosas que hasta el momento habíamos pospuesto, apuntarnos a talleres, hacer cursos para aprender cosas nuevas. Nos apuntamos al gimnasio (en algunos casos lo hacemos de nuevo, en otros, por fin) y ponemos en orden la agenda.

Septiembre es un buen momento para poner las cosas en orden, es una nueva oportunidad para hacer las cosas bien, evitar dejarlo todo para el último momento, comenzar esta nueva etapa del año, casi una cuenta atrás, con la certeza de que los meses de verano han sido clave para recargar energías y ahora podemos con todo. Somos más sabios, hemos aprendido de nuestros errores cometidos a lo largo del año y ahora tenemos ante nosotros una nueva página en blanco sobre la que comenzar a escribir. En algunos casos, literalmente, porque hay agendas diseñadas para el calendario escolar, por lo que muchos la estrenarán.

Es un mes de comienzos, de sueños y esperanzas renovadas, igual que lo es enero, y tal vez idealizarlo un poco nos invite a dar el paso que necesitamos y apuntarnos a todas esas experiencias que llevamos tiempo posponiendo.

Planes gastro para afrontar septiembre sin echar de menos las vacaciones

Se podría penar que septiembre solo es un mes más, pero es uno que queremos exprimir al máximo. En septiembre el calor del verano no se ha marchado del todo, pero ya no es tan intenso, lo que invita a sacar las chaquetas con las que llevamos meses soñando. Es un mes de transición, de cambio, de atreverse a dar el paso.

Es el momento de comenzar una nueva etapa llena de planes que nos impidan echar de menos el verano, esa época en la que tan felices fuimos porque pudimos disfrutar de las vacaciones y el ocio. Nada mejor que apostar por estos planes gastronómicos.

Restaurante con estrella. Nada mejor que comenzar el mes dándote un capricho y comiendo o cenando en un restaurante con estrella Michelin. No siempre es posible reservar en aquellos donde cocinan los chefs más televisivos, pero hay muchas más opciones que seguro que consiguen que tu foodie interior sea igual de feliz o más. Dale una oportunidad a La Tasquería en Madrid o Ikaro en Logroño.

Recuerda el verano con un cóctel. Las coctelerías son tendencia y cada vez es más sencillo encontrar espacios especializados en estos combinados, que apuestan por la calidad, pero también por la originalidad. No apetece demasiado despedirse del verano, por eso puedes traer sus sabores de vuelta acudiendo a alguna coctelería y pidiendo esa bebida que te ha acompañado en tus vacaciones. Angelita (Madrid) está considerada una de las mejores, El niño perdido (Valladolid) también es considerado un imprescindible.

Arte y vino se dan la mano en la experiencia que proponen en Madrid el Museo Thyssen y el emblemático Mercado de San Miguel. Art&wine es una experiencia que propone un recorrido por una de las salas permanentes del museo, La cultura del vino, donde aprender sobre esta bebida como fuente de inspiración. Después, déjate inspirar en el 19 de San Miguel, con una audio cata de vinos.

Si eres de los que se pone melancólico con el final del verano y la llegada de septiembre, nada mejor que hacerlo mientras contemplar un anochecer desde la azotea de un restaurante. Se habla mucho de los rooftop durante el verano, pero es en esta época del año cuando más se puede apreciar esa hora del día que nos ayuda a desconectar. El Rooftop Garden del Palace de Barcelona puede ser una estupenda opción para ello.

La llegada de septiembre es para muchos el final de las vacaciones, pero para otros muchos es la oportunidad de disfrutar de ellas. Nada mejor que darle una oportunidad a las escapadas temáticas, como las que proponen los amantes del aceite. Las rutas de oleoturismo proponen visitar olivares, almazaras y hacer catas para descubrir los secretos del oro líquido. Una escapada a Jaén puede ser la mejor solución para empezar el año indagando en los secretos de AOVE.