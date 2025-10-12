Daniel Brito 12 OCT 2025 - 16:00h.

El cantante tiene un vino que lleva el nombre de uno de sus discos y que proviene de la Rioja Alavesa

Las incursiones en la gastronomía de los famosos ya son algo a lo que estamos más que acostumbrados. Cantantes o actores que abren sus propios bares y restaurantes, aunque hay quienes van un punto más allá y comienzan negocios algo más concretos, como el cantante Loquillo que desde hace meses cuenta con su propio vino tinto al que ha llamado 3F (Feo, fuerte y formal).

Se trata de un vino al que el artista ha querido darle actitud inspirándose en la esencia del rock & roll para satisfacer a todos aquellos “que viven sin miedo, con pasión y valentía”, no siendo solo vino sino todo un símbolo de carácter.

‘Feo, fuerte y formal’

“El vino Loquillo representa la autenticidad de quieres desafían lo establecido. Cada copa es un tributo a la libertad, cada sorbo deja huella”, explica el cantante en la web del vino sobre el vino que lleva como nombre el título de su disco ‘Feo, fuerte y formal’ que lanzó con la banda Trogloditas en 2001 y que está dedicado al actor John Wayne.

3F es un vino que proviene de la localidad de la Rioja Alavesa de Laguardia, donde el cantante se casó con su mujer, y un lugar que “ha ayudado a Loquillo a encontrar una nueva fuerza, aquí ha encontrado profundidad y, posiblemente, inspiración”.

“Como las letras de Loquillo, los vinos de Laguardia tienen cuerpo, alma y una personalidad que no pido permiso para existir. En cada copa se esconde una historia, una lucha, una poesía sin artificios, como las que canta el Loco en sus versos”, dicen en la web sobre el lugar de donde proviene su vino.

Así es el vino 3F

Cada botella del tinto 3F cuesta 13’85 euros y se trata de un vino que ha pasado 14 meses de crianza en barrica con uvas 100% tempranillo despalilladas. Se macera antes de la fermentación con una temperatura controlada para luego fermentar durante 10 días, lo que permite preservar sus aromas primarios. Posteriormente, el caldo pasa 14 meses en barrica de roble francés y seis meses de reposo en botella.

Con un atractivo color rojo picota, el 3F cuenta con aromas de fruta madura y algunas especias negras que le dan un toque fino y elegante de carácter. En boca sorprende su estructura y cuerpo con una acidez bien controlada donde la madera está integrada sin tapar la fruta, siendo un vino ideal para acompañar guisos de caza, carnes rojas o cualquier carne asada.