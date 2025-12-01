6 bodegas que organizan cenas especiales de Navidad cerca de Madrid

Inés Gutiérrez 01 DIC 2025 - 11:00h.

6 bodegas con encanto cerca de Madrid para un plan en pareja o con amigos

La Navidad es una época especial, sobro todo para aquellos que viven estos días especiales con la ilusión de los más pequeños. No solo son días en los que muchas personas tienen un poco más de tiempo libre, sino que parece que todo el mundo tiene ganas de quedar con amigos y familiares a los que hace tiempo que no ve. Es una época de reencuentros, una época de ponerse al día, de hacer balance de todo lo acontecido y poner esperanzas en todo lo que está por venir.

También es una época en la que no apetece demasiado cocina, porque suele ser para muchas personas, o con recetas que no son las habituales, y eso produce cierto temor en algunas personas, sobre todo quienes no están acostumbrados a ser los encargados de la cocina. Por eso no son pocas las personas que optan por organizar sus citas y quedadas fuera de casa.

Cada vez son más aquellos que no quieren pasarse horas en la cocina preparando platos que se comerán en minutos para después pasar de nuevo horas en la cocina, esta vez limpiando todo lo que se ha manchado y lavando más platos y copas de los que se pensaba que se tenían en casa. Salir a celebrar fuera es una opción más que apetecible para todos ellos y eso hace que se busquen maneras de disfrutar al máximo de esos días con planes que puedan ser un poco diferentes. Acudir a una bodega puede ser uno de esos planes.

En realidad este es un plan ideal en cualquier momento del año, abrir nuestra mente a nuevas opciones y sugerencias, también a nuevos ambientes. Si además nos alejamos un poco de la ciudad es probable que no solo consigamos una cena estupenda con vinos de lujo, también un ambiente mucho más festivo gracias al paisaje que lo rodea. Madrid no es una excepción y son varias las bodegas que están encantadas de convertirse en punto de encuentro para una cena navideña.

Bodegas que organizan cenas especiales de Navidad cerca de Madrid

Nada mejor que vivir una experiencia diferente estas Navidades y una opción ideal es organizar las cenas típicas de estas fechas, ya sean familiares o de empresa, en una bodega a pocos kilómetros de Madrid, que permita desconectar del ruido de la ciudad, respirar un poco de aire fresco, admirar todo lo que nos rodea y, por qué no, disfrutar de algunos vinos de la mayor calidad. Estas pueden ser buenas opciones:

Bodegas Val Azul, a una media hora de Madrid puedes encontrar estas bodegas, donde son especialistas en eventos familiares, bodas y encuentros de empresa por lo que puedes apostar que la experiencia será todo lo que esperas. Permiten escoger el tipo de menú, ya sea de gala o tipo coctel, y es un lugar ideal tanto para reuniones grandes como para pequeños eventos. El Regajal, en Aranjuez, es una finca ideal para bodas y celebraciones familiares, pero también pueden organizarse cenas de empresa y, en general, todo tipo de eventos. Rodeado de naturaleza, olivos y viñas, esta Bodega es el lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía y con vinos de elaboración propia. Finca La Estacada. Hay que irse un poco más lejos para disfrutar de una cena navideña en esta bodega, concretamente a Tarancón (Cuenca), sin embargo, tienen un menú navideño especial y lo acompañan con sus propios vinos, por lo que la experiencia promete. Los grupos pueden obtener descuentos en su circuito SPA o visitas a la bodega. Bodegas Valdubón, en Milagros (Burgos) está esta bodega que es ideal para aquellos que busquen una opción especial para disfrutar de sus reuniones familiares o eventos especiales. No solo tienen actividades a medida, también escuchan tus propuestas y, si está en su mano, intentan que tu evento sea lo más personalizado posible para que vivas una gran experiencia. Bodega las Calzadas, en Pozoamargo (Cuenca) están estas bodegas que ofrecen una estupenda experiencia gastronómica en un ambiente íntimo y familiar, con platos de la zona y productos típicos del lugar. Una experiencia ideal si no es en festivos o víspera del mismo, pero que puede ser ideal para reunirse en estas fechas. Bodega Huellas del Tiétar (Lanzahíta, Ávila) es una opción ideal para quienes quieran darlo todo en estas fiestas sin necesidad de mover un dedo. Si quieres pasar con ellos Nochevieja, no dudes en reservar cuanto antes y disfrutar de su menú especial, su cotillón y su fiesta posterior. Si prefieres ir en cualquier otro momento, su restaurante te acogerá igualmente.

Opciones ideales para salir de la ciudad y disfrutar de un poco de aire puro estas Navidades, que ofrecen también la oportunidad ideal para reunirte con tus seres queridos sin que ninguno tenga que comerse la cabeza y pensar el menú. Todo ello regado con los mejores vinos, ¿qué más se puede pedir?