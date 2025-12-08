Pedro Jiménez 08 DIC 2025 - 02:11h.

Una nueva expulsión sorpresa ha provocado todo tipo de reacciones en la casa, con una clara afectada: así ha ocurrido todo

'Gran Hermano 20' ha presenciado una nueva expulsión durante la última gala emitida en Telecinco este domingo. Una expulsión que ha sido decidida por la audiencia, que ha votado a la baja a través de la app de Mediaset Infinity, señalando a Belén para que sea la expulsada de manera definitiva, salvándose de esta manera Joon, Jonay y Edurne. La expulsión de la gallega ha provocado shock total, sobre todo en Aroa, que ha roto a llorar desde antes de saber la decisión definitiva hasta el momento de la salida épica de la casa de Belén... ¡en nada más y nada menos que en sidecar!

Ion Aramendi ha conectado con los concursantes en pleno directo para comunicarles que las votaciones ya estaban cerradas: "La audiencia ya ha escrito con sus votos el destino de uno de vosotros. El menos votado abandona la casa, el más prescindible y el que menos apoyo tiene".

Tras estas palabras, el presentador de Telecinco ha preguntado a todos quién creía que es el señalado, tras lo que alguno que otro ha dado un paso al frente asegurando que se ve más fuera que dentro. Posteriormente, Ion Aramendi les ha pedido a Joon, Jonay, Edurne y Belén que diesen un paso al frente.

Los nervios han florecido, con Aroa llorando sobre el pecho de Aquilino y los cuatro concursantes que habían dado un paso al frente diciendo unas palabras por si acaso eran sus últimas dentro del reality. Belén, sin saber que sería ella la expulsada, les mandaba el siguiente consejo al resto de concursantes: "Que disfruten todo al máximo, porque cada segundo aquí es oro".

Belén, nueva expulsada de 'Gran Hermano 20'

Y por fin ha llegado el momento de la verdad, en donde Ion Aramendi ha desvelado la decisión de la audiencia: "La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa... ¡Belén!", ha subrayado el presentador. La gallega se ha quedado totalmente impactada: "No pasa nada, ¡olvidaros!", intentando sacar su mejor cara en un momento así de complicado para ella.

Por último, Belén ha señalado lo siguiente: "Quiero decir algo. ¡Siempre quise irme en sidecar!", ha exclamado la ya exconcursante de 'Gran Hermano 20'. "¡Con alma a la vista, pura Belenista!", ha dicho, tras lo que se ha montado en el sidecar y se ha dirigido al plató de 'Gran Hermano 20'.