El tinto español por menos de 15 euros con 94 puntos Parker

Este vino de Jumilla (Murcia) es barato y ha conseguido conquistar a la Guía Parker, que lo califica de excelente con un total de 94 puntos

Existe esa falsa creencia de que para tomar un buen vino hay que hacer un gran desembolso y que, si no es así, solo tienes acceso a vinos ‘normalitos’. Por suerte, este tipo de pensamientos han ido cayendo por su propio peso, ya que se puede disfrutar de grandes vinos llenos de matices, también españoles, sin gastar demasiado dinero. Por eso, si estás buscando un buen tinto con las tres ‘b’, bueno, bonito y barato, te traemos un caldo español que cuentan con 94 puntos Parker y que puedes comprar por menos de 15 euros.

Hablamos del tinto La Tendida 2023 de Casa Castillo que proviene de Jumilla (Murcia) y que se hace con dos tipos de uva, un 85% monastrell y un 15% garnacha. Con su añada de 2023 ha logrado los 94 puntos Parker, lo que lo coloca como un vino sobresaliente y con complejidad y carácter, según la guía del crítico Robert Parker.

Las viñas de las que proviene crecen en suelo calcáreos donde cada cepa madura despacio y ofrece una uva con una gran profundidad que se vendimia a mano y luego se fermenta con levaduras autóctonas en lagares bajo tierra. De ahí pasa a barricas de madera donde reposan entre 12 y 14 meses hasta alcanzar el equilibrio y el sabor deseado para el Casa Castillo La Tendida 2023.

Así es La Tendida 2023

Una vez abierta la botella, este tinto cuenta con un rojo intenso y oscuro que atrapa la mirada, mientras que si lo acercas a tu nariz te ofrece notas aromáticas a frutas silvestres con un fondo de polvo de piedra y un suave toque láctico.

Ya en boca, los taninos se encuentran muy presentes y una vez comienza a envolver el paladar resulta algo licoroso, con un toque especiado y herbáceo, pero que termina con un equilibrio perfecto por el que ha logrado los 94 puntos Parker con un final amargo a la vez que largo y fresco de gran complejidad.

Además, mientras que el vino reposa en la copa, se empiezan a concentrar otro tipo de aromas, como el de cerezas, moras o incluso regaliz, con ese toque especiado que se vuelve más evidente.

Entre las recomendaciones que se ofrecen para su consumo está servir el Casa Castillo La Tendida 2023 a una temperatura de entre 14 y 15 grados, mientras que se destaca que marida especialmente bien con arroces donde la carne es la protagonista, además de un buen lechazo o de guisos de legumbres.