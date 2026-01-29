Daniel Brito 29 ENE 2026 - 15:21h.

El Cune Crianza 2021 es un vino excepcional que puede llegar a comprarse por menos de 7 euros y que poco tiene que envidiar a otros tintos más caros

El mejor vino español del año, según la prensa experta

Muchas veces parece que para beber un buen vino hay que dejarse una cantidad considerable de dinero, pero la realidad es que hay caldos de lo más asequibles que puedes disfrutar en cualquier cena, comida o aperitivo. Además, muchos de esos vinos que son auténticas joyas desconocidas son de origen español y puedes encontrarlos fácilmente en los supermercados. Y uno de esos vinos no es otro que el Cune Crianza 2021.

En su web puedes comprar una sola botella de Cune Crianza 2021 por tan solo 6’95 euros, mientras que en algunas webs de vino o supermercados lo puedes encontrar por un precio ligeramente superior, sobre los 8 o 9 euros, siendo aún así un vino asequible y perfecto para servir en cualquier velada avalado por los 90 puntos que le otorga la Guía Peñín.

Este vino de la Compañía Vinícola del Norte de España (CVNE) se elabora anualmente desde que empezó a producirse a partir de uvas de viñedos que se ubican en Rioja Alta. “La fermentación se realiza en depósitos de acero inoxidable a temperatura controlada, seguida de una crianza en barricas de roble americano durante un año, lo que le otorga su distintivo equilibrio aromático y finura”, explican sobre su proceso.

Se trata de un crianza que se elabora con dos variedades de uva, un 85% de tempranillo y un 15% de garnacha tinta y mazuelo, de los cuales aproximadamente la mitad se trata de viñedos propios en Haro y otros pueblos cercanos, mientras que el resto de la uva se les compra a viticultores de la zona. “Las uvas proceden de diferentes parajes con diversidad de suelos, orientaciones, sistemas de conducción y edades. Cune crianza es un vino de assamblage que año tras año refleja su estilo propio”, subrayan.

¿Cómo se hace el Cune Crianza 2021?

En cuanto a su cosecha, su vendimia da comienzo el 28 de agosto y acaba el 11 de octubre y la climatología en Rioja “durante el ciclo vegetativo 2021 fue muy variada. El verano comenzó muy seco pero las lluvias de septiembre fueron decisivas para una evolución muy positiva. Una climatología perfecta durante el mes de octubre con días de luz y sol seguidos de noches muy frías propició una maduración lenta”.

Tras la vendimia la fermentación alcohólica se hace en depósitos de acero inoxidable a una temperatura controlada entre los 25 y los 27 grados. “Se realizan remontados diarios y dos delestages durante la maceración. Tras un encubado de unos 12 días separamos la prensa y la fermentación maloláctica tiene lugar en depósito. El vino es criado en barricas usadas (varios vinos) de roble americano durante un año, periodo en el que adquiere el equilibrio aromático que le caracteriza, al igual que su finura y expresión global”, explica la bodega en su web.

Así sabe

Pero lo importante es otra cosa. ¿Está bueno ese vino que puedes comprar por solo 7 euros? Tal y como expresan, se trata de un tinto de color granate que solo con olerlo ofrece la intensidad aromática justa a frutas del bosque y regaliz, logrando un equilibrio exquisito con las vainillas y los tostados que ofrece la barrica de roble americano.

Se aconseja servirlo a una temperatura de entre 16 y 18 grados y una vez en boca destaca por ser un vino equilibrado y redondo que pone la guinda con un final goloso y agradable en el paladar, siendo perfecto para maridar con cualquier plato de la dieta mediterránea.