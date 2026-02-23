Rocío Ponce 23 FEB 2026 - 15:36h.

Llorente descorcha un carísimo tinto francés en casa para regar una degustación de sushi que cocinó para su mujer: preguntamos a la sumiller Mónica Rosón

Uno de los futbolistas españoles que más juego da en redes sociales es Marcos Llorente, que cuenta con 2.4 millones de seguidores en Instagram. El jugador del Atlético de Madrid y de la selección no solo es conocido por su gran talento deportivo, sino también por su estilo de vida. Ha sido foco de ciertas polémicas por sus comentarios sobre cómo tomar el sol o por su dieta estricta basada en cero azúcar, cero ultraprocesados, ayuno intermitente, determinadas etapas en las que elimina gluten y lactosa, etc.

Este jugador polivalente, todo un portento físico, ha sorprendido con una nueva faceta foodie y amante de los mejores vinos. Quienes sigan su perfil habrán descubierto que no solo está aprendiendo a cocinar, también comparte a menudo su afición por los buenos caldos.

A principios de enero le vimos por primera vez con el delantal: "Mi primera vez cocinando (tampoco es que haya mucha elaboración). Sí, han tenido que pasar 13 años para que esto ocurra. Hoy cocino para Paddy por primera vez. No me escondo. Nunca se me ha dado especialmente bien la cocina y, para qué negarlo, siempre me ha dado bastante pereza", comentaba.

Para sorpresa de muchos, el pasado fin de semana ha vuelto a los fogones con una cena japonesa de lo más deliciosa que ha maridado con un vino que ha despertado el interés de los expertos. Marcos Llorente ha mostrado a sus seguidores que cuenta en casa con una envidiable bodega acristalada repleta de vinos de calidad que va catando y disfrutando con familia y amigos en ocasiones especiales.

Una cena íntima y especial

Uno de los últimos de los que ha presumido es un exclusivo vino tinto que cuesta casi 5000 euros, el elegido para el menú de sushi que él mismo cocinó con delantal, paño bordado con su nombre (chef Marcos) y hasta con un hachimaki, una cinta tradicional japonesa que se ata alrededor de la cabeza y que muchos chefs utilizan como elemento estético inspirado en la cultura nipona.

“Haz que cada momento tenga sentido”, dijo el futbolista sobre las imágenes de los platos que elaboró en su propia cocina y del vino con los que los regó. Él y su mujer disfrutaron de un banquete delicioso en el que no faltaron los nigiris y temakis con atún, salmón, caviar, gulas (con cierta polémica por el movimiento de varios chefs para su protección) o pez mantequilla.

Pero, ¿cómo es el vino que cuesta cerca de 5000 euros que ha maravillado a Marcos Llorente? Al alcance de muy pocos y a la venta solo en puntos de venta muy concretos. Para saber más, 'Gastro' ha preguntado por el prestigioso Corton Prince Florent de Merode de Domaine de la Romanée-Conti a la sumiller Mónica Rosón (@lacataora).

"El vino pertenece a una bodega llamada Domaine de la Romanée-Conti, está en una de las subzonas de la Borgoña en Francia. Este vino, en concreto, es de una parcela que arrendaron en 2008/2009 a la familia Mérode, un viñedo ubicado en Corton, otra subzona de la Borgoña distinta a la de la bodega que se llama Côte de Beaune y donde se elaboran tanto blancos como tintos y que se diferencia de la zona de la bodega, donde solo se elaboran tintos", explica.

Palabra de experta

El vino que muestra Marcos Llorente, tal y como nos cuenta la experta, es un Gran Cru, la zona de suelo de mayor calidad de la Borgoña. "Se refiere a la máxima categoría de cualquier clasificación de vino francés, es de un suelo muy especial y es algo primordial. El terroir de este Gran Cru es una mezcla de caliza jurásica que aporta muchísima mineralidad, mucha tensión y nervio al vino, y la marca calcárea, una mezcla de arcillas y calizas que aporta, por otra parte, mucha más carga frutal, cuerpo, más estructura, profundidad y potencia. Además, un suelo que además está en pendiente con muy buen drenaje y bien orientado hacia el este, con buena maduración de la uva", añade Mónica Rosón.

¿Qué notas de sabor y olor tiene el vino de Llorente y su mujer? "Este vino, por la zona en la que está, tiene mucha más potencia y estructura que cualquier otro vino de los que produce esta bodega en la Côte-d'Or, pero en mi opinión no era un vino acertado para esa comida. No porque sea tinto; yo estoy muy a favor de tintos con pescados, blancos con carne, etc., lo importante es que se elija bien. Este vino tiene una estructura que me parece exagerada para tomar con sushi; puede ir bien con el plato que sea más potente, por ejemplo, de atún. Pero en general, me hubiera decantado por uno más fresco de la misma bodega o, si quería Borgoña, un blanco con estructura y mineralidad".

Preguntamos a la sommelier sobre qué alternativas habrían sido idóneas. "Dentro de Francia, una opción más económica hubiera sido un blanco de Les Messoniers con el que hubiera acertado de lleno, solo le habría costado 30 euros y hubiera ido infinitamente mejor con el sushi que con el que han elegido. Y con muchos otros, ya sean tintos, blancos, rosados o espumosos. Podrían haber apostado por un vino español como una garnacha de la Sierra de Gredos, de la denominación de origen Cebreros, superfresca y fantástica para tomar con sushi. O a una maravillosa manzanilla pasada de Lustau de Sanlúcar de Barrameda", responde a 'Gastro'.

¿Es un precio desorbitado? "Son botellas numeradas y eso lo hace más exclusivo; en este caso solo se han producido 11.353 botellas, son muy pocas para un vino. Como todo, hablamos de oferta y demanda, el precio de la botella de Llorente es habitual en vinos de estas características". Sin embargo, la experta lo tiene claro: "No hace falta gastarse 5000 euros en una botella de vino. Hay opciones en Francia y en España con las que hubieran disfrutado más de la comida".

Su filosofía sobre el vino

No solo porque Marcos Llorente siga una dieta más o menos estricta y limitada. Cualquier deportista de élite elimina de su día a día el consumo de alcohol para mantenerse al 100% saludable y en forma. Por eso, el futbolista ha explicado cómo consume vino y por qué.

“En cuanto a la salud, claro que sé que el vino no es lo óptimo para mí, no soy tonto. Pero lo que me aporta abrir una botella junto a mi familia —conversaciones, abrazos, recuerdos— es infinitamente más grande que cualquier aspecto negativo. Un gran amigo, Carlos Stro, dijo una vez: 'Quienes beben por beber, sin hacerlo sagrado, quienes se emborrachan de forma mecánica, experimentarán el veneno. Quienes lo beben para fortalecer un verdadero deseo de transformación, de ser, para nutrir la fe, la esperanza y el amor, entonces pueden encontrar el propósito de esta sustancia cósmica".

Y concluye con su punto de vista: "Y es que, como todo en la vida, el éxito está en el equilibrio. No olvido el privilegio de poder experimentar vinos así, ni la suerte de tener con quién compartirlos”, dijo Marcos Llorente en un post en el que aparece junto a su mujer, la influencer Paddy Noarbe, con la que el 14 de febrero de 2025 tuvo a su primera hija, llamada Amor.