La menor fue atropellada en un paso de cebra que estaba regulado por un semáforo en Villaverde

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Una menor de 16 años ha resultado gravemente herida tras ser atropellada esta mañana por un autobús interurbano en un paso de peatones regulado por semáforo en la avenida de Andalucía a su paso por el distrito madrileño de Villaverde.

Los hechos se han producido sobre las 10 horas de este viernes a la altura del número 4 de dicha carretera, cerca de la estación de Metro de San Cristóbal, según han adelantado a Europa Press fuentes de Samur-Protección Civil.

La menor ha sufrido un traumatismo craneal y lesiones en el hombro, por lo que ha sido trasladada con pronóstico grave al Hospital 12 de Octubre. La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación para determinar la fase semafórica, entre otros detalles.

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El comunicado de los servicios de emergencia

En las imágenes que han compartido los servicios de emergencias en redes sociales, aparecía la luna del autobús rota por el impacto de la menor. Se desconoce cuál es el estado actual del menor, pero tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital tras el atropello debido a las lesiones que sufrió por el atropello.

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Elena G.Granizo, jefa de guardia del Samur, ha explicado que han recibido una alerta por “una chica de 16 años que ha sido golpeada por un autobús, presentaba un traumatismo craneoencefálico y lesiones en hombro. Ha sido traslada al Hospital 12 de Octubre con pronóstico grave”, decía al final del vídeo que los servicios de emergencia han publicado en la red social ‘X’.

Por el momento, se desconocen más detalles sobre el atropello y si el conductor o la menor se saltó el semáforo, lo que provocó el desafortunado accidente que ha dejado a una menor en estado grave. No se conoce más información sobre el estado de la herida.