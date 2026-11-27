Claudia Barraso 27 NOV 2026 - 17:46h.

La doctora se pasó años estudiando el síndrome tras la muerte de su abuelo, su padre y su hermano

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Annete Wagner es una doctora que se ha pasado años intentando salvarse la vida a ella misma y a sus familiares. Padece el síndrome Loeys-Dietz, un trastorno que afecta a los vasos sanguíneos y a la aorta, la arteria más grande el cuerpo, debilitando el tejido conectivo de sus paredes.

Sin embargo, ella estuvo décadas intentando comprender lo que les estaba sucediendo a muchos de sus familiares: una disección aórtica, un desgarro potencialmente mortal en la capa interna de la arteria, hasta que lo sufrió ella a sus 64 años. Fueron meses de cirugías y tratamientos y no fue la única de su familia que tuvo que operarse de corazón abierto, sino que sus hijos tuvieron que someterse a las mismas cirugías.

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La doctora comenzó a investigar esta enfermedad después de que su hermano, su padre y su abuelo muriesen por la misma enfermedad. Fue cuando su hermano sufrió la primera disección que ella decidió realizarse un ecocardiograma y se do cuenta de que ella también estaba en peligro. La doctora decidió comenzar a investigar la enfermedad más en profundidad, viajando incluso a Nueva Escocia, tomando muestras de sangre y biopsias de más de 40 familiares suyos.

Sin embargo, las cosas se complicaron para ella porque, cuando le colocaron un parche en la aorta dañada y se estaba recuperando en la UCI, su corazón se paró y le tuvieron que conectar a un respirador artificial con una bomba para permitir que siguiese estando viva. Por lo que la doctora estuvo en coma durante dos semanas.

La advertencia de la doctora a sus hijos que le salvó la vida

Según explica su doctor, la primera cirugía no resolvió muchos problemas, al contrario, provocó una insuficiencia cardiaca e hizo que corriese el riesgo de sufrir una ruptura de la aorta. En otra cirugía, reemplazó la aorta ascendente y el arco aórtico. Sin embargo, debido a que el desgarro llegó incluso a las arterias coronarias de Wagner, Mehta extrajo venas de sus piernas para crear un nuevo conducto sanguíneo.

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Dos días después de salir del coma, lo primero que hizo la doctora fue llamar a sus hijos y les explicó la razón por la que sobrevivió: “Todos vosotros necesitáis un injerto de aorta. Todos vosotros necesitáis operaros ya. El problema está en que nadie consentiría en realizarnos unca cirugía así antes de los 45, pero este síndrome que tenemos nosotros, esa edad ya es suficientemente tarde.

La doctora ha contado para el mismo medio que sus hijos entonces se sometieron a la misma cirugía, primero su hijo Gavin, de 28 años, luego Kristin, de 37 y la ultima fue Charlie de 33, todos ellos operados con los mismos materiales. “Fue un gran privilegio poder estar ahí para ellos y acompañarlos durante algo tan difícil. Me cuesta mucho hablar con mis hijos de algo tan difícil”.