El presunto asesino ha sido detenido por la Ertzaintza tras recibir los agentes un aviso de una compañera de piso que buscaba desesperadamente ayuda

Cinco mujeres son asesinadas cada hora por su pareja o expareja en el mundo

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BilbaoUn hombre ha acabado con la vida de su expareja en Bilbao tras asestarla múltiples puñaladas en un domicilio en el que también se encontraban sus hijos y una compañera de piso, quien al parecer corrió hacia una comisaria cercana en busca de auxilio. Aunque la víctima fue asistida y trasladada al hospital, los sanitarios no pudieron salvarle la vida.

De 34 años, la mujer fue localizada por los agentes de la Ertzaintza tras el aviso. Presentaba múltiples heridas de arma blanca, mientras el presunto agresor, también de nacionalidad española, fue hallado igualmente en el interior del inmueble en el que se produjeron los hechos, donde fue inmediatamente detenido.

Existían antecedentes por violencia de género

Según informa Radio Nervión, todo ocurrió en torno a las 20:00 horas, durante la tarde de ayer, jueves 26 de noviembre. Tras ser alertados por la otra persona que residía en el domicilio donde se produjo la agresión, los ertzainas se desplazaron inmediatamente hasta la zona, donde tras detener al varón se procedió al traslado de la víctima al Hospital de Cruces tras una primera atención médica, como informó el Departamento Vasco de Seguridad.

Horas más tarde, se confirmaba la peor noticia: la mujer, de 34 años, fallecía en el centro hospitalario. El agresor, presuntamente su expareja, le había asestado hasta nueve puñaladas, según el citado medio vasco, que indica que ambos contaban con antecedentes por episodios anteriores de violencia de género y violencia doméstica.

Al parecer, la mujer habría presentado previamente varias denuncias por malos tratos contra el detenido, incluyendo, según especifica Radio Nervión, una por intento de asfixia.

Ahora, las autoridades investigan el crimen.