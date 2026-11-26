Letizia ha recibido en la Zarzuela a la selección nacional de boccia y el actor y rapero 'El Langui' le ha enseñado cómo se juega

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El vídeo de la reina Letizia jugando a boccia con la selección nacional, de la que forma parte el actor y cantante 'El Langui', ya se ha hecho viral. La boccia es un deporte paralímpico de precisión y estrategia, similar a la petanca, diseñado para personas en silla de ruedas con parálisis cerebral, lesión cerebral o discapacidad física severa.

La escena ha tenido lugar en una audiencia en el Palacio de la Zarzuela y con uno de sus integrantes más conocidos, el cantante, actor y director de cine Juan Manuel Montilla, 'El Langui', medalla de plata del mundo en este categoría. Y lo cierto es que, aunque la reina lo ha intentado una y otra vez, no ha demostrado tener grandes dotes en este deporte, que forma parte del programa paralímpico desde los Juegos de Nueva York 1984.

Mano a mano con 'El Langui'

La boccia, como la petanca, se juega sobre una pista rectangular en la que los jugadores tratan de lanzar unas bolas lo más cerca posible de una pelota blanca, al tiempo que se intenta alejar las de sus rivales, y posee distintas clases y tipos de lanzamiento en función de la discapacidad de sus participantes.

La reunión con Doña Letizia se concertó a través de la Federación Española de Deporte de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido, que compite en el circuito internacional y paralímpico de esta disciplina, cuyos responsables han estado acompañados por técnicos y personal de apoyo que forman parte del combinado nacional.

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