Sergio Delgado 27 NOV 2026 - 05:00h.

La legislación española establece unas condiciones que no siempre coinciden con las promociones comerciales

La nueva forma de comprar durante las rebajas del Black Friday: la IA compara cientos de productos y precios en segundos

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Hay gente que piensa aprovechar el Black Friday para comprar los regalos de Navidad y, además, con la confianza de devolverlos en enero si al receptor del propio regalo no le gustan.

Y es que, aunque numerosas tiendas amplían sus plazos de devolución durante la campaña navideña, la legislación española establece unas condiciones que no siempre coinciden con las promociones comerciales.

Comprar por internet o hacerlo en un establecimiento físico puede marcar la diferencia entre recuperar el dinero o depender de la voluntad del vendedor.

El Black Friday de 2026 se celebrará el 27 de noviembre, mientras que el Cyber Monday llegará el día 30. Ambas fechas anticipan buena parte de las compras navideñas.

La ley establece 14 días para devolver las compras por internet

El Real Decreto Legislativo 1/2007, que regula los derechos de los consumidores, reconoce en su artículo 102 el derecho de desistimiento en las compras a distancia.

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Esto significa que el consumidor dispone, por regla general, de 14 días naturales para cancelar una compra online sin necesidad de justificar su decisión.

El plazo comienza cuando se recibe físicamente el producto, no cuando realiza el pedido. Así lo establece el artículo 104 de la normativa.

Por ejemplo, si una persona compra un regalo durante el Black Friday y lo recibe el 30 de noviembre, el plazo ordinario para comunicar el desistimiento finalizará el 14 de diciembre. Por tanto, esperar hasta el 7 de enero para devolverlo solo será posible si el comercio ha ampliado voluntariamente ese periodo.

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¿Pueden las tiendas ampliar las devoluciones hasta enero?

Sí. La legislación establece unos derechos mínimos, pero permite que las empresas ofrezcan condiciones más favorables. De hecho, algunas cadenas comerciales amplían sus políticas de devolución durante Navidad para facilitar las compras anticipadas.

Si una tienda anuncia que acepta devoluciones hasta el 15 o el 31 de enero, debe respetar, eso sí, las condiciones ofrecidas. Eso sí, conviene comprobar si la ampliación permite recuperar el dinero o únicamente cambiar el producto por otro artículo o recibir un vale.

También resulta importante revisar si existen condiciones específicas para determinados productos o artículos rebajados.

Las tiendas físicas no están obligadas a devolver el dinero

Una de las principales diferencias legales afecta a las compras presenciales. En España, los establecimientos físicos no tienen obligación general de aceptar devoluciones por un simple cambio de opinión cuando el producto está en perfecto estado.

Por tanto, si alguien compra unos zapatos durante el Black Friday y decide devolverlos después de Navidad porque no le gustan, dependerá siempre de la política comercial del establecimiento.

La situación es diferente cuando el artículo presenta defectos o incumple las características anunciadas. En esos casos entran en juego los derechos asociados a la garantía legal.

Cuánto tiempo tiene la tienda para devolver el dinero

El artículo 107 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece que el vendedor debe reembolsar el importe correspondiente en un máximo de 14 días naturales desde que recibe la comunicación del desistimiento.

Y dicho reintegro debe realizarse mediante el mismo sistema de pago utilizado inicialmente, salvo acuerdo expreso en contrario.

Pero ojo, el comercio puede retener el dinero hasta recibir el producto o una prueba de su devolución.

Por su parte, el comprador dispone de otros 14 días naturales para enviar el artículo desde que comunica su decisión.

Mientras que los gastos directos de devolución pueden corresponder al consumidor si ha sido informado previamente de ello.

Los productos que no siempre pueden devolverse

El artículo 103 contempla excepciones al derecho de desistimiento. Entre ellas figuran los productos personalizados, determinados artículos perecederos y bienes precintados que no pueden devolverse por motivos sanitarios cuando se han desprecintado.

También existen excepciones para determinados contenidos digitales, programas informáticos desprecintados y servicios vinculados a fechas concretas.

Por ello, no todos los regalos comprados por internet pueden devolverse automáticamente, aunque todavía no hayan transcurrido 14 días.

Las promociones del Black Friday no reducen los derechos legales de los compradores.

En España, los productos nuevos adquiridos a empresas cuentan con tres años de garantía legal, conforme a la normativa vigente desde enero de 2022.

Durante ese periodo, el consumidor puede exigir las soluciones previstas legalmente cuando el producto presente una falta de conformidad. Además, el vendedor debe responder de los defectos existentes en el momento de la entrega, aunque se manifiesten posteriormente.

Todo un clásico: antes de comprar regalos navideños durante el Black Friday, resulta recomendable conservar la factura y comprobar las condiciones de devolución.