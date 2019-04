Albalá cuenta uno de los motivos de la ruptura con Sofía: “Me encontré perdido”

telecinco.es

Cada semana, Alejandro Albalá y María Jesús se reúnen en el sofá para solucionar el mundo y hablar del mal de amores. La relación del concursante con Sofía le lleva por el camino de la amargura y, aunque parezca que la odia, no la termina de olvidar. Eso sí, le ha dado tiempo para hacer un repaso a uno de los motivos de la ruptura.

“Qué gracioso el Hugo, cómo te escribió”, empezaba la conversación María Jesús al reflexionar que el ex de Sofía había mensajeado a Alejandro. “Yo me quedé flipado”, contesta rápidamente Albalá sobre cómo están reaccionando los ex de la que fuese su pareja.

“Yo nunca aconsejaría a nadie que dejara a una persona o la volviera a coger. Eso es algo muy personal. Pero si sólo se vive una vez, vamos a vivir tranquilos”, el gran consejo de María Jesús, que tiene claro que en el amor hay que hacer lo que uno realmente sienta.

Albalá se abre con su compañera y le cuenta que quiere que “una pareja tiene que ser tu compañero de vida”. Con Sofía, por ejemplo, explica el concursante que era “todo el día con desconfianzas, es un sinvivir”. Además, mete el dedo en la llaga y le da un palo a su ex por no estar en los momentos difíciles: “Cuando uno está mal, el otro tienen que ayudarlo y levantarlo. Odio que cuando uno está bajo, el otro se vaya porque se agobia, eso me pone enfermo”.

Motivo de la ruptura

Sofía alquiló una casa en Madrid para ella y su madre, pero mientras llegaba Mayte pidió a Albalá que se fuera a vivir con ella. “Yo me mudé a su casa y cuando ella tenía un bolo yo me iba a Santander con mi madre o a Sevilla con mi padre”, explica Alejandro. El problema llegó cuando Albalá se agobió al verse en la capital, solo y sin hacer nada: “Pensé 'qué hago aquí', me encontré perdido, tenía 24 años y estaba perdiendo el tiempo... ella sólo me decía ‘no te rayes’, la madre me atacaba todo el rato y sólo me decía ‘estás apamplao”.

El concursante le reprocha a su ex que no estuviese en sus malos momentos y le apoyara diciéndole “venga tranquilo, piensa mejor”, para poder encauzar ese momento de agobio en su vida y salvar la relación de la pareja. Sin embargo, Albalá reconoce que “al final la quiero, los sentimientos aquí no se superan, cuando estaba aquí era un sinvivir”, aunque, por la forma de hablar, da por cerrada su relación.

