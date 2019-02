Fortu acusa de favoritismo a Kiko y acaba enfrentado con toda la casa

Durante las nominaciones también se encaró con Sofía y Alejandro Albalá. El rockero les dio los tres puntos y los dos afectados no se callaron. Fortu consideró que todos los concursantes tienen que pasar por la nominación y por eso les eligieron. Ni Suescun ni Albalá lo comprendieron, ya que creen que son de los pocos que hablan con ellos y que no tienen verdaderos motivos para que les diesen los tres puntos.

La helada despedida de Candela

Pero la situación estalló cuando Candela habló a todos sus compañeros desde el plató. Pudo ver unos vídeos muy comprometidos sobre Antonio Tejado que confirmaban algunas de sus sospechas: "Antonio me ha dicho que no ha estado con chicos, pero yo ya no me creo nada".