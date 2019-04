La emotiva llamada entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja en directo: "Estoy orgullosa de ti desde que te parí"

fue el primero en poder disfrutar de su premio y escogió llamar a su madre,. La conversación entre ambos fue de lo más emotiva y ambos parecían muy emocionados por poder volver a hablar después de tres meses sin hacerlo. La tonadillera no paró de dar ánimos y mandar mensajes cariñosos a su hijo: “Ganes o no ganes, para mí eres el ganador. Estoy orgullosa de ti desde el día que te parí”.

Mucha tensión en plató con Frigenti de protagonista

Los colaboradores tuvieron la oportunidad de hablar directamente con los habitantes de la casa. Frigenti le hizo su pregunta a Alejandro, pero él no pareció muy cómodo cuando el colaborador hizo referencia a las "incoherencias" que había cometido en la casa. “El populismo lo llevas muy bien de bandera”, le espetó el concursante. “El populismo es lo que has hecho tú estos tres meses dejando mal en los directos a la persona que supuestamente amabas”, contestó Frigenti, en referencia a Sofía. Alejandro, molesto por esta alusión, acabó soltando: “Si decir un te quiero es ir contra alguien es tu problema. El naranja ese no te queda muy bien, cámbiate el jersey”.