Crónica de una ruptura: Del “me siento engañado” de Tejado al "me he equivocado" de Mª Jesús

“Yo no estoy diciendo que le hiciera una ‘bartola’ pero hubo tocamientos” , se explicaba Carolina Sobe en directo cuando Jorge Javier les preguntaba por si hubo tocamientos entre Mª Jesús Ruiz y Antonio Tejado. María Jesús , por su parte, lo negaba rotundamente y Tejado, el otro protagonista, lo negaba pero con la boca pequeña. Tras ver las imágenes del momento, ella seguía en sus trece pero Antonio lo confirmaba : “Siempre hay que decir que no, pero ahí están las imágenes”. Los compañeros también se rendían a las imágenes y coincidían en que lo que parece es que sí, hubo tocamientos.

El ‘tocamiento’ de María Jesús a Tejado, reconocido por él al verse delatados por las imágenes, ha dado mucho que hablar en el plató de ‘GH DÚO: Límite 48 horas’. Mila Ximénez ha brotado sobre la actitud de la exmiss, pero cuando, ex de la concursante: “, el que lleva puesto ahoray se lo pone para recordarle a él. Espero que mientras se la estaba tocando a Antonio no lo llevara puesto”.

Julio Ruz había soltado la liebre sobre el pañuelo que Mª Jesús llevaba en la muñeca era de Gil Silgado y Jorge Javier quería saber más. Ella, ante la pregunta de Jorge Javier, lo confirmó: “Es un regalo del único hombre que creo que me ha querido en la vida”. Sí, hablaba del “padre de Alba”, Gil Silgado. Entre lágrimas ha recordado al empresario y ha confesado que “le quiero y siempre le voy a querer”, una escena que ha sorprendido a algunos compañeros, como Carolina, que no daba crédito: “¿Le echas de menos cuando le has puesto de fuera de vista, patada en el culo y de que era lo peor? Yo es que no entiendo nada”.