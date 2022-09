Nicolás y su ballesta protagonizan la actuación más arriesgada de la noche

"Lo que traigo esta noche es tan peligroso que no me puedo permitir ningún error . Una ballesta es un arma de precisión potencialmente mortal", explica Nicolás. El tirador ha lanzado su ballesta a diferentes objetivos que sujetaba su ayudante (una carta, globos, etc).

A pesar de lo complicada que era su actuación, Nico no ha conseguido convencer a Risto. "No sé si soy el único al que no le ha entusiasmado esta actuación. Ha habido fallos y yo tenía muchas expectativas con tu número. Para mí es un no", ha dicho el miembro del jurado.