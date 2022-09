Aída visibiliza las enfermedades raras y rinde un lacrimógeno homenaje a su primo

"Tiene nueve años y tiene una enfermedad rara llamada Aciduría glutárica tipo 1. Ha tenido que dejar de hacer muchas cosas y lo que no ha dejado de hacer es emocionarse al escucharme cantar. Le dedico esta canción porque es mi héroe. Hoy su enfermedad no tiene cura. No come por boca, no puede hablar, puede caminar pero pierde le equilibrio…Para mí es súper importante estar aquí para visibilizar estas enfermedades ya que se necesitan estudiar para la vida de estos niños", ha dicho la participante rompiendo a llorar.