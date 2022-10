El consejo amoroso de Risto Mejide a Luis Jiménez tras su romántica actuación: "No quiero que caigas donde caí yo"

Luis ha llegado a 'Got Talent' para dedicarle una canción a su novia: "Me llamo Luis tengo 25 años y soy abogado. Vengo de Málaga y desde pequeño mi sueño es ser cantante. Hoy es un día muy especial. Hago un año y medio con mi novia Carmen. La canción que traigo cuenta una historia similar a nuestra historia", explica.

"En 2018 la conocí. Por mi culpa no salió para adelante. Elle rehízo su vida y yo seguía enamorado de ella. Cuando me enteré de que lo había dejado con su pareja me puse en contacto con ella porque sabía que era el amor de mi vida. Es mi mayor apoyo", asegura.