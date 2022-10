Sara da una importante lección de superación en 'Got Talent' y provoca las lágrimas de Paula Echevarría

"Con 18 años todos nos creemos invencibles, pero el futuro con el que soñamos no existe. En verano de 2018 una bacteria llamada meningitis meningocócica me cambio la vida. Estuve en un coma inducido durante 10 días y a mis padres les llegaron a decir que se tenían que despedir de mí. Pero cómo veis eso no pasó, porque creer que era invencible me hizo sacarle un corte de mangas a la muerte", ha explicado.