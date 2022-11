'Magic Samk' entró directamente a la mesa del jurado a través del público. Lo hizo, además, causando impacto al hacerlo en silencio y rompiendo un espejo delante de Edurne, que respondió rápida "Uf, mala suerte". Pero 'Magic Samk' aseguró que no le importaba porque quería "probar la suerte".

No pasó lo mismo con el móvil de Risto Mejide. Aparentemente. Porque al mago no se le escapó una y había hecho un intercambio de móviles sin que nadie se hubiese dado cuenta. Risto Mejide no pudo evitar ocultar su alivio.